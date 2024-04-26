Жанакорганцы принимают активное участие в неделе «Жасыл Аймақ»

Жители Жанакорганского района приняли активное участие в неделе «Жасыл Аймақ» акции «Таза Қазақстан», которая проводится по инициативе главы государства

Жители района откликнулись на данную акцию и провели мероприятия по благоустройству, посадке ивы в парке "Прайм парк" в поселке Жанакорган, на центральных улицах поселка Жанакорган.

Молодежь района также приняла активное участие в этом мероприятии, посадила деревья и весело провела время.

Стоит отметить, что ранее в рамках Недели «Киелі мекен» проводились субботники по сакральным местам района.

Теперь, согласно плану, в рамках недели «Жасыл аймақ» начались работы по уборке. В общей сложности мероприятия в рамках недели охватили более 5000 человек.