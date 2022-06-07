Деловые женщины Казахстана вступили во Всемирную ассоциацию FCEM

Совет деловых женщин при Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» вступил во Всемирную ассоциацию FCEM.

Организация была основана во Франции в 1945 году, в неё входят более пяти миллионов женщин-предпринимателей из 120 стран, пяти континентов.

Голосование за вступление в ассоциацию прошло на встрече национальных президентов Всемирного комитета FCEM, под председательством г-жи Мари-Кристин Огли – президента FCEM. Казахстан представляла Лаззат Рамазанова – председатель Совета деловых женщин, депутат Мажилиса Парламента РК.

В своем выступлении г-жа Рамазанова рассказала о деятельности Совета деловых женщин (СДЖ) и о том, насколько полезно обеим сторонам взаимное сотрудничество.

«Совет деловых женщин является одним из самых крупных и быстрорастущих сообществ в Казахстане, насчитывает более 1800 женщин-предпринимателей по всей стране. Поэтому наш Совет станет достойным участником Ассоциации FCEM. Совет деловых женщин был создан в 2015 году и на сегодняшний день у нас развитая сеть во всех регионах страны – 17 областных и 163 районных центрах, во главе которых стоят успешные женщины-предприниматели», - отметила Лаззат Рамазанова.

Она подчеркнула, что сегодня Совет деловых женщин тесно сотрудничает со структурой «ООН-женщины» в Казахстане, Азиатским банком развития и Японским агентством международного сотрудничества – для повышения деловых навыков женщин, особенно из сельской местности.

«Я с оптимизмом смотрю на наше партнерство со Всемирной ассоциацией FCEM. Уверена, что оно будет развиваться и крепнуть, и вместе мы сможем поддержать стремление Казахстана создать сильное сообщество женщин-предпринимателей», - сказала Лаззат Рамазанова.

Участники также отметили, что членство СДЖ «Атамекен» в глобальной ассоциации FCEM усилит возможности для консультирования и поддержки женщин-предпринимателей и женщин с предпринимательской инициативой в Казахстане. Встреча национальных президентов была проведена в рамках Всемирного заседания комитета FCEM в Маврикии. Оно было посвящено движущей роли женщин-предпринимателей в развитии цикличной экономики.