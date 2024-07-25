Дельтаплан с туристами упал в озеро Алаколь
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Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В области Жетісу при патрулировании озера Алаколь вблизи села Акшы, спасателями МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане, вместе с летательным аппаратом, упали в воду.
«Жертв нет. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о спасении мальчика на Каспийском море. Его унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждался.