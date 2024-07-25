Дельтаплан с туристами упал в озеро Алаколь

Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В области Жетісу при патрулировании озера Алаколь вблизи села Акшы, спасателями МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане, вместе с летательным аппаратом, упали в воду.

«Жертв нет. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о спасении мальчика на Каспийском море. Его унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждался.