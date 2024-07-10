Десятилетнего ребенка унесло течением в Мангистауской области

Школьник купался в Каспийском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Сегодня в Актау при патрулировании побережья Каспийского моря спасателями МЧС был спасен и доставлен на берег ребенок.

Как выяснилось, его унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждался.

В МЧС просят граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

Также ранее сообщалось, что на территории частного детского сада в Атырау погиб четырехлетний ребенок.