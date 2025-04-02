«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром

Экономика,В мире,США
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По его словам, жесткие тарифные меры затронут "все страны", принесут "десятки миллиардов" в бюджет, а также освободят Соединенные Штаты от иностранных товаров

Фото: Reuters / Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров Вашингтона. О масштабе предстоящего события и о том, как этот шаг повлияет не только на американскую, но и всю мировую экономику, - в материале РИА Новости, передает Kazpravda.kz

Трамп и его окружение заверяют американцев, что 2 апреля станет "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Подписание президентского указа о введении масштабных импортных пошлин, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома на небольшой лужайке позади Западного крыла с прямым выходом из Овального кабинета.

Согласно планам администрации, которые активно обсуждаются в американских СМИ, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%.

Ужесточение пошлин на импортную продукцию, как отмечает Bloomberg, является центральным элементом плана Трампа по изменению баланса мировой торговли и стимулированию производства в США. В то же время полученные платежи он намерен использовать для финансирования своих приоритетов внутренней политики, включая продление налоговых послаблений и другие обещания касательно налоговой сферы. В целом глава государства рассматривает тарифы как ключевой инструмент как для привлечения новых инвестиций в США, так и для получения новых источников дохода, пишет ТАСС.

"Второе апреля станет для Америки днем освобождения. Нас обокрали все страны мира, друзья и враги", - заявил ранее хозяин Белого дома.

Он добавил, что эти меры затронут "все страны", принесут "десятки миллиардов" в бюджет, а также освободят Соединенные Штаты от иностранных товаров.

Вашингтонская администрация, продолжил глава государства, "собирается взимать плату со стран за то, что те ведут бизнес в США и забирают рабочие места, забирают богатство, забирают многое из того, что они забирали на протяжении многих лет".

"Они так много вывезли из нашей страны, наши друзья и враги. И, честно говоря, друзья часто оказываются гораздо хуже врагов", - заявил Трамп.

Он считает, что "Америку обокрали", потому что она импортирует больше продукции, чем экспортирует. В 2024 году США импортировали товаров на $1,2 трлн больше, чем экспортировали, что является рекордным торговым дефицитом, который президент намерен сократить своими действиями.

Кроме того, Трамп может ввести секторальные тарифы на полупроводниковые микросхемы, медь, фармацевтические препараты и пиломатериалы.

По его мнению, импортные пошлины должны заставить компании перенести производство и цепочки поставок в США, тем самым создавая новые рабочие места и наращивая производство. Американский лидер считает, что больше компаний будут открывать в стране заводы, чтобы избежать налогов, хотя этот процесс может занять три года или более.

Сами американские власти видят в грядущих надбавках возможности для экономики и бюджета. Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Fox News признавался, что США рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов.

Таким образом, меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета, который в настоящее время оценивается минфином почти в 1,15 триллиона долларов.

Одновременно с этим Вашингтон ждет приток иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле.

Также 2 апреля пойдет к концу временная пауза, установленная Трампом на импортные пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики, а еще должны начать действовать вторичные пошлины против Венесуэлы, которые приведут к введению аналогичных заградительных барьеров против всех партнеров США, которые покупают у Каракаса энергоресурсы.

#экономика #тариф #пошлины #Трамп

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