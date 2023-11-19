День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане

Сельское хозяйство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Глава отраслевого ведомства поздравил работников АПК с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ Казахстана

"Превыше всего должно цениться трепетное отношение человека к своей земле и стране. Людей, олицетворяющих эти благородные качества, можно назвать адал азамат - ответственным гражданином. Я глубоко убежден, что это относится к каждому из вас, ведь вы, как никто, понимаете, что это значит – уважительно и бережно относиться к родной земле", – сказал Айдарбек Сапаров.

При этом он напомнил, что этот год был непростым для АПК – засуха в отдельных регионах и долгие проливные дожди едва не сорвали уборочную кампанию, но усилиями работников отрасли урожай практически собран. Страна будет обеспечена хлебом в полном объеме.

"Немаловажным является и труд работников пищевой и перерабатывающей сферы. Благодаря вашей работе, население страны обеспечены собственной, а главное качественной, молочной, мясной, мукомольно-крупяной, хлебопекарной, макаронной и многой другой продукцией", – отметил Сапаров.

#сельское хозяйство #АПК #Айдарбек Сапаров #день работника сельского хозяйства

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