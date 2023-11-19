День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане

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"Превыше всего должно цениться трепетное отношение человека к своей земле и стране. Людей, олицетворяющих эти благородные качества, можно назвать адал азамат - ответственным гражданином. Я глубоко убежден, что это относится к каждому из вас, ведь вы, как никто, понимаете, что это значит – уважительно и бережно относиться к родной земле", – сказал Айдарбек Сапаров.

При этом он напомнил, что этот год был непростым для АПК – засуха в отдельных регионах и долгие проливные дожди едва не сорвали уборочную кампанию, но усилиями работников отрасли урожай практически собран. Страна будет обеспечена хлебом в полном объеме.