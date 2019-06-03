​День скорби

В день памяти жертв политических репрессий в селе Акмол депутаты возложили цветы к монументу «Арка скорби». Для парламентариев проведена экс­курсия по залам «Алаш», «АЛЖИР» и показан документальный фильм «Лютый холод «АЛЖИРа».

– Сегодня мы вспоминаем и скорбим о жертвах репрессий XX века. Но сегодня мы говорим и о лучших чертах, которые проявил казахский народ в тяжелые годы сталинской тирании. Несмотря на страшные потери и лишения, наш народ не ожесточился, сохранил свои лучшие национальные черты: доброту, открытость, взаимопомощь. Сохранил вековую мудрость. В этот день мы должны говорить о памяти, которую обязаны передать новым поколениям казахстанцев. Память о страшных испытаниях, пережитых нашим народом, побуждает нас еще больше беречь и ценить наше величайшее достояние – независимость Казахстана, – отметила председатель Сената.