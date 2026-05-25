Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о новом концертном проекте

Заместитель Премьер-министра-министр культуры и инфорамации Аида Балаева сделала важное заявление в соцсетях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства на своей странице в Facebook рассказала, что республиканский концертный тур «Халық әуені», который на протяжении трех дней прославлял национальное духовное наследие, подошел к своему завершению.

Творческий караван охватил Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Мангистаускую, Костанайскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую и области Абай, Жетісу и Ұлытау, организовав концертные программы в 51 районых центрах, моногородах и селах.

Как уточняется, за три дня концертные программы посетили более 20 тысяч зрителей, которые смогли познакомиться с лучшими образцами национального искусства и современной культуры.

Особенно важно, что жители отдаленных сел и районных центров встречали творческие коллективы с особой теплотой и искренним уважением – это еще раз подчеркнуло духовную значимость проекта. Искренний отклик и теплые слова зрителей стали большой поддержкой и вдохновением для артистов.

В проекте «Халық әуені» приняли участие ведущие творческие коллективы страны. Среди них – Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Государственный ансамбль танца «Салтанат», Государственный ансамбль классической музыки «Қазақстан камератасы», солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, Государственный духовой оркестр Республики Казахстан, Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова, Национальный центр искусства «Халық қазынасы», артисты Алматинского филиала «Қазақконцерта», коллективы «ASTANA SAZY», «SAZ AND SOUL», «SALT SOUND», балет ансамбля «GULDER», Государственный театр «ASTANA MUSICAL», Казахский национальный государственный академический симфонический оркестр имени Т. Абдрашева, танцевальный ансамбль «БІРЛІК», Государственный симфонический оркестр РК, Государственный театр танца РК и другие творческие коллективы, представившие зрителям концертные программы высокого уровня.

Также она добавила, что в рамках проекта были представлены традиционные песни, народная музыка, симфонические произведения, постановки в жанре мюзикла, эстрадные программы и хореографические композиции. Благодаря этому широко популяризировалось богатое наследие национального искусства.

Проект еще раз доказал, что культура и искусство являются мощной силой, укрепляющей духовную связь внутри страны.