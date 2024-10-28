Денежный приз и золотой пояс «Қазақстан Барысы» забрал спортсмен из области Абай

26 октября в Астане завершился XIII республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы», который собрал лучших борцов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

Главный приз турнира — 15 миллионов тенге, золотой пояс и тайтуяк — завоевал представитель области Абай Ерасыл Қажыбаев. Награды вручил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Второе место и серебряный пояс с призом в 3,3 миллиона тенге достались Ерсултану Мұзаппарову из Шымкента, награды которому передал советник президента Куанышбек Есекеев. Третье место и бронзовый пояс с призом в размере 1,08 миллиона тенге получил Саят Шамшиев из области Абай, награды вручил советник премьер-министра Ералы Тогжанов.

Обладатель титула «Қазақстан Барысы – 2024» Ерасыл Қажыбаев поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что этот успех — результат многолетнего упорства.

«Я уже был дважды серебряным призером этого турнира, а сегодня завоевал тайтуяк — главный титул! Теперь буду готовиться к дальнейшим соревнованиям по дзюдо и қазақ күресі, а также к следующему турниру «Қазақстан Барысы – 2025»,– сказал он.

На турнире, проходившем накануне Дня Республики, был свободный вход, и число зрителей превысило 4 000 человек, за трансляцией на телеканале QazSport следили миллионы казахстанцев.