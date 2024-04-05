Депрессией в cтране страдают сотни тысяч человек

Печаль как диагноз

Для современной медицины депрессия имеет мало общего с бытующим представлением о ней как о временной «вялости духа»: хандре, унынии и печали. Это самое настоящее заболевание или расстройство психики – тут формулировки у науки не такие определенные. Но суть, тем не менее, очевидна: депрессия – диаг­ноз серьезного недуга, у которого много причин и также много неизученных сторон.

Согласно недавним мировым исследованиям, Казахстан занимает 93-е место среди 180 стран по уровню распространенности депрессии, а число граждан, подверженных депрессивным расстройствам, может достигать 733 тыс. человек.

Цифры подобной статистики, возможно, не могут быть абсолютно достоверными – общее измерение ментального здоровья населения всегда затруднительно, ведь обращаться к врачам по поводу «плохого настроения» у нас все еще не принято. Но общие тенденции такие оценки достаточно отражают.

Руководитель Центра психотерапии Сергей Скляр считает, что приведенные результаты вполне могут характеризовать реальную ситуацию хотя бы потому, что психические расстройства начинают лидировать среди многих заболеваний и на этом фоне депрессия все чаще и чаще диагностируется во многих странах.

– Связано это как с относительным ростом депрессии, так и с увеличением ее выявляемости, даже при том, что она до сих пор недостаточная в разных государствах, независимо от уровня их развития. Везде есть проблема с диагностикой депрессивных расстройств, в том числе раннего выявления суицидального поведения, – уточняет Сергей Владимирович.

Повышенный риск суицидов – далеко не единственное следствие депрессии. Она способна привести к потере трудоспособности, развитию соматических заболеваний и формированию зависимостей.

Главное, что нужно уяснить об этой проблеме: депрессивное состояние – не просто мрачное настроение, безуспешные поиски смысла, тотальная потеря интереса и неспособность испытывать удовольствие, это патологическое состояние, которое необходимо правильно купировать.

Неудовольствие от удовольствия

Причины депрессии, как утверждает врач высшей категории Сергей Скляр, имеют многофакторный характер. Часто для ее запуска необходим определенный триггер: потеря близкого человека, разрыв отношений, неурядицы на работе или в семье, в сущности, любой стресс. И то, с какой остротой на него отреагирует человек, будет зависеть от его личностных или характериологических особенностей.

Факторами риска могут стать хронические заболевания, химические зависимости и даже неправильный образ жизни. Сказать больше, ученые находят у депрессии генетические корни, то есть к ней может быть врож­денная, наследственная предрас­положенность. Но истинные причины этого заболевания все-таки лежат намного глубже – внутри черепной коробки человека.

– Самые тяжелые формы депрессивных расстройств проте­кают без внешних предпосылок, – продолжает доктор, – поскольку они в большей мере обусловлены нарушением обмена биологичес­ки активных веществ в коре головного мозга, их еще называют нейромедиаторами.

Сбои биологических процессов в корковых структурах головного мозга отличаются большим разнообразием. Они, например, выражаются в нарушении выработки групп молекул, которые участвуют в передаче химических сигналов. Так, дефицит одного из трех нейромедиаторов – серотонина, дофамина, норадреналина, а это известные гормоны радости, приподнятого настроения и удовольствия, – и есть основа депрессии.

Исправить такой дисбаланс способны только специальные средства, их называют антидеп­рессантами, и это основополагаю­щий вид помощи при средней и тяжелой степени депрессии.

– Надо сказать, что единой и однозначной теории депрессивных расстройств у науки до сих пор нет, – говорит врач-психотерапевт Сергей Скляр. – Есть исследования, доказывающие нарушения функционирования нейромедиаторов, и на этом построены основные виды медикаментозного лечения, которыми стабилизируется их обмен. Но на данный момент имеются сведения о нескольких сотнях нейромедиаторов, однако лекарства, регулирующие медиаторный обмен, ограничены. Поэтому подбор антидепрессантов может производить только врач, понимающий все особенности этих процессов.

Кроме того, что практическая медицина научилась выводить из депрессивных состояний при помощи лекарств, много исследований, особенно в последние десятилетия, посвящается их психотерапевтической коррекции.

Методики, успешно работающие с депрессиями, используют несколько направлений современной психотерапии, в том чис­ле когнитивно-поведенческая, поддерживающая, психоаналитическая, и различные техники, основанные на индивидуальной, групповой и семейной работе. Все они в той или иной мере представлены и развиваются в Казахстане.

Ни счастья, ни смысла

Мрачная депрессивная меланхолия – только внешняя и зримая часть состояния нездорового человека. Сам он может описать ее еще убедительнее: «нет счастья, нет смысла, никто не любит, пора умереть». Тем временем разрушительная сила недуга действует фактически на всех уровнях личности.

– Признаки заболевания вы­дает так называемая депрессивная триада: снижение мыслительной деятельности – человеку становится буквально трудно думать, снижение настроения и снижение двигательной активности, – уточняет наш эксперт.

Как правило, депрессию сопровождают соматические расстройства – снижение или реже повышение аппетита, плохой сон либо, наоборот, чрезмерная сонливость. Часто к неприятной симптоматике присоединяется потеря сексуального интереса.

Поведенческое расстройство способно нарушить функции внутренних органов, что сказывается на сердечно-сосудистой системе, деятельности желудочно-кишечного тракта и эндокринных органов. Как результат – у людей, пребывающих в депрессивном состоянии, возможны колебания артериального давления, запоры, нарушение гормонального фона.

Все перечисленные признаки в голос кричат о проблеме, но сам ее носитель редко может их оценить, как раз в силу угнетения интеллектуальной актив­ности. И вот тогда наступает время ближнего круга – людей, которые всегда могут отличить романтическую тоску от коварной болезни, достаточно проявить внимание и заинтересованность.

Итак, на что стоит обращать внимание для распознания «мрачной» болезни? Депрессия буквально приковывает к постели, пассивность проявляется и в мыслях, и в словах, и в действиях. Самый серьезный удар депрессии – потеря жизненных смыс­лов, ничто не приносит ра­дости, счастья и удовольствия. Уверенность в себе и самоуважение сменяются безотчетным чувством вины, и, наконец, приходят мысли о смерти и самоубийстве.

– Находясь в депрессии, человек обычно все происходящее, независимо от реальной обстановки, оценивает пессимистическим взглядом, он не видит ничего хорошего, у него отсутствуют перспективы, свое прошлое он видит в негативном свете, – зак­лючает Сергей Владимирович.

Кроме того, доктор упоми­нает о скрытой или маскированной депрессии, которая часто проявляется соматоформными расстройствами.

– При таких состояниях наблюдаются физические симптомы без видимых на то причин, – уточняет кандидат медицинских наук. – Это могут быть головные боли, боли в животе и в целом болевые ощущения, которые часто изменяют характер и мес­то локализации в теле. Плюс усталость, чувство разбитости, отчужденность, негативные эмоции или агрессивность. В таких случаях диагностировать депрессию лучше специалистам – клиническому или медицинскому психологу, врачу-психиатру или психотерапевту.

Найти равновесие

Депрессия, хоть и известна с лохматых времен, все-таки болезнь нашего времени – его стандарты и ценности порой создают идеальную среду для заражения психологическим нездоровьем. Сергей Скляр соглашается, что влияние новых средств диджитал-реальности способно охватывать весьма широкую аудиторию, что имеет порой плачевные последствия.

– Не обязательно все население земного шара, но люди, предрасположенные к таким состояниям, как тревожность, пессимизм, очень сильно реаги­руют на негативную информацию в СМИ и интернет-пространстве. Это увеличивает симптомы разного рода личностных расстройств, – убежден специалист.

Во избежание неприятных последствий врач призывает к ограничениям своего пребывания в социальных сетях и более щепетильному выбору информации, которой можно доверять.

– Важно выбрать для себя проверенные источники, экспертов, которые признаны авторитетами в своей области, либо официальные каналы информации, – продолжает Сергей Скляр. – Для меня, например, одним из таких источников является ВОЗ, информация, которую распространяет организация, достаточно взвешенная, научно обоснованная, ее признают и пропагандируют во всем мире.

В отношении коучей с их курсами, где «научают» всегда быть «безусловно, счастливыми», руководитель Центра психотерапии тоже имеет свое мнение:

– Перманентно счастливым быть невозможно, поэтому я отношусь к подобным практикам с большим сомнением, полагая, что они могут иметь обратный эффект. Если человек вдруг перес­тает чувствовать себя абсолютно счастливым, то, скорее всего, он почувствует себя обделенным, «каким-то не таким», ущербным. Настроение должно меняться, это здоровая реакция на происходящие события, на собственные чувства и переживания. Болезненными или ненормальными становятся такие состояния, которые чрезмерно длительно держатся. Поэтому плохое настроение в течение двух недель при отсутствии реальных внешних факторов должно заставить задуматься.

И еще несколько советов от профессионала. Чтобы не дать почвы для развития депрессивных сос­тояний, важно найти равновесие между работой, отдыхом, общением с родственниками, близкими и друзьями и следить, чтобы этот баланс не был перекошен в какую-то сторону. В отношении отдыха нужно уделять время полноценному, регулярному и достаточному сну. Значение имеет качество питания – необходима свежая пища, богатая витаминами, морепродуктами и другими полезными продуктами.

– Неотъемлемым навыком, которому обычно обучают для противодействия стрессу, яв­ляется своевременное обращение за помощью, – заключает Сергей Скляр. – К сожалению, не только у нас, но и во всем мире этот навык недостаточно развит, и люди отказываются­ обращаться к психологам и тем более психиатрам из-за существующего стигмата предубеждения, что обращение за психиатрической помощью грозит постановкой на учет и «клеймом» на всю жизнь. На самом деле это не так. На учет ставятся больные только с тяжелыми расстройствами психики. Во всех остальных случаях участие специалиста может предот­вратить многие последствия как депрессивных расстройств, так и суицидального поведения.