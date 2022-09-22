Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан

Сенатор Акмарал Альназарова заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сенатор отметила, что действующий с 2019 года механизм ценового регулирования, направленный на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных средств населению, не дал ожидаемых результатов. Напротив, вход эффективных препаратов в страну крайне усложнен, создан дефицит ряда жизненно важных лекарств, произошел уход с рынка страны целых фармакологических групп. В розничной сети сокращается ассортимент доступного ценового сегмента, имеющих социальную значимость.

«1 735 наименований, в основном недорогих и востребованных, покинули рынок за последние 3 года. Цены на некоторые позиции воспроизведенных препаратов остаются высокими по отношению к оригиналам, так как механизм 10-30% снижения цены полноценно не работает. При всем этом отсутствует мониторинг ценового поведения лекарственных средств и не моделируются возможные риски», - сказала Альназарова.

Особое беспокойство, отметила сенатор, вызывает проблема отсутствия жизненно необходимых медикаментов.

Например, применяемый в реанимационных отделениях препарат норэпинефрин, длительное время больницы не могли приобрести из-за отсутствия регистрации, что создавало риски для тяжелой группы пациентов. В течение нескольких лет по этой же причине, пациенты, среди которых и дети, не имеют полноценного доступа к ряду противоопухолевых, эндокринологических, противоэпилептических препаратов, что приводит к вынужденным перерывам в лечении и развитию рецидивов.

«Основная причина такой ситуации - низкая стоимость, вкупе с небольшой потребностью в масштабах страны. В связи с чем, зарубежным производителям не выгодно ввозить эти препараты, а отечественные не берутся наладить локализацию из-за низкой ценовой привлекательности. В целом, этот вопрос нуждается в особом внимании государства. Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению, необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными производителями, в том числе через механизмы субсидирования», - считает депутат.

По мнению Акмарал Альназаровой, сегодня важно определить список жизненно важных лекарственных средств. Такие списки сегодня формируются в 137 странах мира, имеют решающее значение для определения приоритетности, а также более эффективного ценообразования на эти препараты. В Казахстане до 2008 года формировался аналогичный список, однако позднее этот порядок был отменен, что привело к избыточному раздуванию государственных гарантий в области лекарственного обеспечения, увеличению расходов на препараты, не являющиеся жизненно важными.

«Ситуацию усугубляет несовершенный и непрозрачный механизм определения предельных цен. Так, при формировании цен на лекарственные средства иностранных производителей проводится анализ цен 16-ти референтных стран, определённых Министерством здравоохранения. Однако информация по ценам предоставляется исключительно владельцами торговых лицензий, без анализа, со стороны Национального центра экспертизы лекарственных средств, альтернативных источников информации на предмет обоснованности заявленных данных. Как показывает практика, производители первоначально регистрируют препараты в странах со значительно более высокими ценами на фармацевтическую продукцию, которые позже, при регистрации на более дешевых рынках, реферируются всеми другими странами, и берутся в основу ценообразования. Поэтому риск необоснованного роста цен очень высок», - констатировала сенатор.

Акмарал Альназарова подчеркнула, что эффективный механизм формирования предельных цен, помимо внешнего, требует применения и внутреннего реферирования, а также ценообразования, основанного на фармакоэкономической ценности препарата, в привязке к финансовым возможностям конкретной страны и населения, зависящему от ВВП.

«К сожалению, сегодня эти механизмы не применяются, и мы видим, что такой подход чаще приводит к росту как розничных, так и оптовых цен, нежели к их снижению. И здесь существует серьезный риск перерасхода бюджетных средств, на закупаемые в рамках ГОБМП и ОСМС медикаменты. При таком подходе, отчеты об экономии средств по итогам государственных закупок Единым дистрибьютером неоднозначны, и о реальности данной «экономии» судить сложно. Чрезмерная централизация закупа не оставляет возможности медицинским организациям при задержке поставок оперативно реагировать на нужды пациента, не предусмотрено альтернативного пути закупа лекарственных средств, которые трудно поддаются планированию как химиопрепараты, биологические агенты», - сказала депутат.

При этом, констатировала сенатор, предусмотренный с января 2022 года переход от тотального регулирования цен, к регулированию по перечню не начат до сих пор. По этой же причине с начала года местные исполнительные органы не могут провести конкурсные процедуры по закупу бесплатных лекарств на уже выделенные средства местного бюджета.

«И это не просто неосвоение: месяцами ждут больные, для которых эти препараты жизненно важны, и их прием влияет на исход заболевания и жизнь пациентов», - резюмировала депутат.