Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности

Мажилис
122
Ольга Орлова

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся проект закона «О банках и банковской деятельности в РК» и сопутствующие поправки по вопросам регулирования финансового рынка. Законопроекты направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковской системы, усиление защиты прав потребителей и развитие национальной цифровой инфраструктуры.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также в первом чтении палате предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам охраны объек­тов историко-культурного наследия. Законопроект инициирован парламентариями во исполнение поручения Главы государства по упорядочению археологической деятельности, данного на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года.

Проект предусматривает изменение системы лицензирования археологических работ, систематизацию данных о памятниках и объектах археологии, создание Единой автоматизированной информационной системы, а также определение компетенций Национальной археологической службы, координируе­мой Институтом археологии им. А. Х. Маргулана.

В профильные комитеты для подготовки заключений будут переданы новые законопроекты. Это проекты законов о ратификации протоколов с поправками в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также о возоб­новлении действия Соглашения с Российской Федерацией о торгово-экономичес­ком сот­рудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Кроме того, депутатам предстоит принять в работу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законодательных актов по вопросам энергосбережения и повышения энерго­эффективности.

