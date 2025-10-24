Также в первом чтении палате предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам охраны объек­тов историко-культурного наследия. Законопроект инициирован парламентариями во исполнение поручения Главы государства по упорядочению археологической деятельности, данного на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года.

Проект предусматривает изменение системы лицензирования археологических работ, систематизацию данных о памятниках и объектах археологии, создание Единой автоматизированной информационной системы, а также определение компетенций Национальной археологической службы, координируе­мой Институтом археологии им. А. Х. Маргулана.

В профильные комитеты для подготовки заключений будут переданы новые законопроекты. Это проекты законов о ратификации протоколов с поправками в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также о возоб­новлении действия Соглашения с Российской Федерацией о торгово-экономичес­ком сот­рудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Кроме того, депутатам предстоит принять в работу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законодательных актов по вопросам энергосбережения и повышения энерго­эффективности.