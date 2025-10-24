Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Ольга Орлова
Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. На рассмотрение депутатов в первом чтении вносятся проект закона «О банках и банковской деятельности в РК» и сопутствующие поправки по вопросам регулирования финансового рынка. Законопроекты направлены на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковской системы, усиление защиты прав потребителей и развитие национальной цифровой инфраструктуры.