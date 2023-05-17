Дерзкого нарушителя на Lamborghini наказали в Алматы
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При мониторинге социальных сетей полиция Алматы выявила нарушения Правил дорожного движения водителем автомашины Lamborghini Urus, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.
Полицейские составили на гражданина А. административный протокол по части 1 статьи «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и провели с ним праворазьяснительную беседу о недопущении нарушений ПДД впредь.