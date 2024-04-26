Более 30 членов ОПГ осудили в Астане за незаконную регистрацию авто

Криминал, Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В результате слаженных действий каждого из членов ОПГ, в период с декабря 2021 года по май 2022 года незаконно зарегистрировано 312 автомашин

Фото: Kazpravda.kz

Члены организованной преступной группы, незаконно оформлявшие автомашины, осуждены, передает Kazpravda.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении лиц за создание и руководство организованной преступной группой, причинение имущественного ущерба, неправомерные модификации информации, злоупотребление должностными полномочиями, подделку, изготовление поддельных документов.

Подсудимые обвиняются в организации массовой регистрации автомашин, ввезенных из-за рубежа.

Государству причинен ущерб, поскольку нарушители обошли уплату положенных сборов и платежей, также вводили в  информсистему ЦОНа и МВД заведомо ложную информацию об авто и проведенных сделках по их купле-продаже. 

В результате слаженных действий каждого из членов ОПГ, в период с декабря 2021 года по май 2022 года незаконно зарегистрировано 312 автомашин. Также, ими незаконно зарегистрировано 150 машин, из которых 73 автомашины с правым рулем и 77 автомашин, фактически не ввезенных на территорию РК.

3 руководителей ОПГ создали преступную группу и руководили ею с использованием своих служебных положений. Пять членов группы участвовали во множестве сделок, получая за это деньги. 17 посредников участвовали в оформлении автомашин, покупая их в Telegram-чатах. Потом они перепродавали документы на машины. Сотрудники полиции причинили имущественный ущерб и злоупотребили должностными полномочиями.

Подсудимые просили их оправдать. Представители потерпевших, поддержав обвинение, просили удовлетворить гражданский иск. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела. 

Приговором суда три руководителя ОПГ признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, им назначено по 9 лет лишения свободы каждому. Пять участников ОПГ получили по 6 лет лишения свободы каждому.

Трем посредникам назначено: 2,5 года; 1 год; 6 месяцев лишения свободы. 14 посредникам дали по 2,5 года ограничения свободы каждому. Четыре сотрудника полиции приговорены к 3,5 годам тюрьмы. Остальные трое - к 2,5 годам ограничения свободы каждому. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #ОПГ #приговор #авто

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