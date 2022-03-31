В полицию сегодня поступили десятки сообщений о минировании объектов в разных городах Казахстана, Министерство внутренних дел начало расследование, сообщает Kazpravda.kz.

"В связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах ряда городов Казахстана, проведена эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов соответствующими службами и специалистами с применением служебно-розыскных собак и спецтехники. По всем этим фактам начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится на официальном сайте МВД.

Министерство внутренних дел предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

"Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации", – обратилось к гражданам МВД.

Напомним, в Нур-Султане и Алматы ряд объектов получили сегодня ложные сообщения о заложенных бомбах.

Также был задержан сообщивший о бомбе в автоЦОНе в Караганде.