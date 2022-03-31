Сообщившего о бомбе в автоЦОНе задержали в Караганде

Сегодня, 31 марта, в Караганде в 09.00 на телефон 102 поступило анонимное сообщение о том, что в здании автоЦОНа по улице Муканова заложено взрывное устройство, сообщает Kazpravda.kz.

"Оперативный дежурный ДП Карагандинской области направил на место все экстренные службы. Из здания автоЦОНа эвакуировали 31 человека. Во время его осмотра взрывное устройство не обнаружено", - проинформировали в областном департаменте полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области установили и задержали подозреваемого – 29-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъято вещественное доказательство – сотовый телефон. Ведется расследование.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК, которая предусматривает санкцию в виде 5 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также, в Нур-Султане и Алматы ряд объектов получили сегодня ложные сообщения о заложенных бомбах.