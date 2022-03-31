В департаменте полиции Алматы рассказали, что получили сообщения о заминировании семи объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В настоящее время экстренные оперативные службы города проверяют ряд объектов на предмет их минирования. С утра поступили сообщения о якобы "заложенных взрывных устройствах на семи объектах. В трех из них осуществлена проверка. Информация оказалась ложной и не подвердилась. По остальным работа проводится. Проверка осуществляется с использованием специальной техники. Безусловно, согласно алгоритму проводится эвакуация посетителей обьектов. Граждан просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", – проинформировали в ДП города.

В полиции дополнили, что сообщения о минировании получили в трех банках, и их уже проверили. Все работают в штатном режиме.

Также проверяют два торговых дома, международный аэропорт Алматы и учебное заведение.

"Ещё по трем объектам - два торговых дома и вуз - отбой. Информация не подтвердилась. Работают в штатном режиме. В настоящее время проверка продолжается в Международном аэропорту Алматы", - сообщили в полиции на момент подготовки новости к выпуску.

Между тем, Международный аэропорт Алматы подтвердил, что была получена информация о заложенной бомбе на территории терминала.

"Согласно протоколу безопасности была произведена эвакуация пассажиров и персонала", - говорится в информации.