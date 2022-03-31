В Нур-Султане несколько объектов получили ложные сообщения о заложенных бомбах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Сегодня в полицию на канал "102" поступило несколько вызовов о том, что на электронный почтовый адрес автосалонов "My car" и "Lexus", а также ТРЦ "Хан Шатыр" и "Mega Silk Way" с электронного адреса осуществлена рассылка писем с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах", – говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время экстренные службы города занимаются проверкой объектов.

"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. Просим граждан не создавать панику и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, – дополнили в полиции.

Также, в департаменте полиции Алматы рассказали, что получили сегодня сообщения о заминировании семи объектов.