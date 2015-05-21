Дети – послы мира

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Дети в Фонде Первого Президента – всегда самые важные гости! И в этот раз для воспитанников 17 социальных учреж­дений Алматы здесь вновь подготовили увлекательную и красочную программу.
Ребята пели и танцевали вместе с веселыми клоунами, ростовыми куклами и сказочными персонажами на ходулях. Действовали для детишек и творческие площадки. Очень интересным и необычным стал мастер-класс по проведению флэшмобов, который юным гостям преподали шоумен Азамат Мадгул, детский квартет «Гакку-stars», танцевальные коллективы СШИ № 9, городского детского дома № 1 и областного детского дома № 1.
Состоялась ежегодная церемония награждения победителей конкурса детского творчества «Мейірім-2015», организованного фондом им. Марата Оспанова. В нынешнем году в нем приняли участие более тысячи детей из 13 специальных школ-интернатов, трех детских домов, Дома надежды и «SOS Детская деревня Алматы».
Главный приз – сертификат на сумму 300 тыс. тенге от Фонда Первого Президента РК для поездки на международный фестиваль-конкурс инклюзивного творчества детей и молодежи – был вручен в номинациях «Инструментальное исполнение», «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр». В числе победителей – 12-летняя певица Жайна Суламова, танцевальный ансамбль областного детского дома № 1, покоривший жюри композиция­ми «Мы вместе» и «Чарли», другие юные исполнители и коллективы.
Кульминацией праздника стал гала-концерт победителей. Поздравить маленьких артистов пришли и артисты казахстанской эстрады.

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