Дэвид Салэй получил Букеровскую премию 2025 года

Литература,В мире
126

Лауреатом Букеровской премии 2025 года по литературе стал канадско-венгерско-британский писатель Дэвид Салэй. Как сообщил председатель жюри, ирландский драматург Родди Дойл на церемонии в Лондоне в ночь на вторник, 11 ноября, Салэй был удостоен этой награды за роман "Плоть" (Flesh), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Роман, ставший шестым в творческой биографии 52-летнего писателя, рассказывает историю молодого венгра по имени Иштван - представителя рабочего класса, который после военной службы на родине переезжает в Лондон, чтобы работать там на зажиточных людей.

В романе исследуются темы маскулинности, классовых различий, власти. По словам самого Салэя, он написал книгу о "современной Европе и культурных и экономических различиях, которые характеризуют ее".

В коротком списке претендентов на Букеровскую премию 2025 года, кроме Дэвида Салэя, значились еще пять авторов: в том числе трое американских писателей - Бенджамин Марковиц с книгой "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой ("Вспышка", Flashlight) и Кэти Китамура ("Прослушивание", Audition). Кроме того, шансы имели британец Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и индианка Киран Десаи с романом "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny).

В 2016 году Салэй был номинирован на Букеровскую премию за произведение All That Man Is ("Все о мужчинах").

Букеровскую премию вручают с 1969 года. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги были опубликованы в Соединенном Королевстве. Денежная составляющая премии равна 50 000 фунтов стерлингов (в пересчете: около 57 000 евро).

В 2024 году Букеровскую премию получила британская писательница Саманта Харви за роман "На орбите", который рассказывает об одном дне из жизни шести астронавтов, находящихся на Международной космической станции.

#книги #роман #Букеровская премия

