Девять граждан Пакистана пытались тайно проникнуть в Казахстан
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В отношении задержанных начато досудебное расследование.
Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о задержании иностранных граждан, передает Kazpravda.kz.
"Военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны 9 граждан Исламской Республики Пакистан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу в Республику Казахстан", - проинформировали в Погранслужбе.
В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование, добавили в пресс-службе.