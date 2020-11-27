Действенный способ реабилитации после коронавируса раскрыл врач

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Человеку, переболевшему коронавирусом в достаточно тяжелой форме, восстановить легкие может помочь специальный массаж, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин, передает Ria.ru
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Специальные виды массажа помогают, прежде всего, увеличить процентное содержание кислорода в крови. Это очень важно при реабилитации больных, перенесших коронавирус, отметил Андрей Кабычкин.
По его словам, массаж стимулирует лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что очень важно для восстановления после COVID-19.
"Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией, но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Это приносит хороший результат. Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", – пояснил врач.
Он подчеркнул, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами терапии. В комплексе эти приемы работают более эффективно.
"Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме", – отметил Андрей Кабычкин.
При этом нельзя забывать, что к массажу и физиопроцедурам нельзя прибегать без назначения специалиста, подчеркнул врач.