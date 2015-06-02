Диана Гурцкая даст старт благотворительной акции в Казахстане

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая прибыла в Астану и даст старт благотворительной акции в преддверии "Премии МузТВ 2015. Гравитация", передает корреспондент Kazpravda.kz
с пресс-конференции на тему "Благотворительность в преддверии "Премии МузТВ 2015. Гравитация" в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
"Я прилетела самая первая, и хочется сказать, что чувствуется радость со стороны людей. Выражаю огромную благодарность им и генеральному директору телеканала МузТВ Арману Давлетьярову. Я очень рада, что премия проходит именно в Казахстане", – сказала Гурцкая.
Как отметила певица, уже сегодня она посетит одну из школ-интернатов, пообщается с ее учениками и расскажет им свою невыдуманную историю.
"Мы обязательно будем петь, я хочу подарить им частицу своего сердца и души, хочу сделать все, чтобы им было радостно, – поделилась планами Гурцкая. – Кроме того, за день до премии будет организован концерт с участием 70 артистов, исполнением около 100 песен. На благотворительных встречах обязательно будет концерт. Я уверена, что дети подготовили песни, и я им обязательно спою. Мы будем общаться".
Вместе с другими звездами отечественного и российского шоу-бизнеса Диана обрадует 2 тыс. казахстанских детей: сирот, детей с ограниченными возможностями, детей без попечения родителей и детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Напомним, в столице Казахстана впервые
пройдет "Премия МузТВ 2015. Гравитация". Событие состоится на стадионе "Астана Арена" 5 июня. А за день до церемонии вручения премии пройдет
несколько больших социально-благотворительных мероприятий с участием фондов "Дара" и "Аяла", в ходе которых российские и казахстанские звезды встретятся с детьми из неблагополучных семей и с детьми-инвалидами.