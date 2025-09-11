Диана Вишнева выступит с балетом «Шехеразада» в «Астана Опера»

Российская балерина исполнит партию Зобеиды

Фото: Ирина Туминене

«Астана Опера» совместно с Международным фестивалем танца Ballet Globe 20 сентября представит зрителям вечер легендарных балетов Серебряного века в постановках Михаила Фокина, сообщает Kazpravda.kz  

В этот день на столичной сцене оживут сразу два шедевра XX века – романтическая «Шопениана» и чувственная, полная восточного колорита «Шехеразада». За дирижерским пультом – Элмар Бурибаев. 

Главным событием станет выступление Дианы Вишневой – народной артистки России, примы Мариинского театра, балерины мирового масштаба, имя которой уже давно стало символом высочайшего мастерства.

Диана Вишнева исполнит партию Зобеиды – одну из самых ярких и драматичных в балетном репертуаре. Этот образ требует от танцовщицы не только филигранной техники, но и редкого дара внутреннего перевоплощения, эмоциональной глубины и сценического магнетизма.

Балерина отметила, что с большим удовольствием приняла приглашение выступить на международном фестивале танца Ballet Globe в спектакле «Шехеразада» на сцене театра «Астана Опера». 

«К роли Зобеиды вернулась два года назад после продолжительного перерыва. Рада, что она сохранилась в моем репертуаре, и я могу ее исполнять на родной сцене Мариинского театра, а теперь представить и здесь, в Казахстане.  Выступаю в этом спектакле с моим давним партнером Константином Зверевым. Вместе мы танцуем уже практически 15 лет. Когда-то я вводила К. Зверева в балеты «Парк» и «Анна Каренина». Он вырос на моих глазах, и сегодня мы крупными мазками, с полным доверием и умением чувствовать друг друга на сцене, строим свой дуэт, – делится Диана Вишнева.

Также она добавила, что впервые будет выступать в «Астана Опера».

«В этом прекрасном театре была пока лишь как зритель и с нетерпением теперь жду моего дебюта здесь. Рада, что теперь мы сможем представить восточную сказку на восточной сцене. В целом, Казахстан для меня – это сплетение востока и запада, разных традиций и культур, что делает это место таким особенным. Здесь любят и ценят балет, здесь активно развивается современная хореография. Я была бы рада и дальше делиться опытом и внести свой вклад в это движение», – заключила артистка. 

Балетная труппа «Астана Опера» под руководством Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой откроет первую часть вечера «Шопенианой» – балетом, где вальсы и мазурки Фридерика Шопена обретают хореографическую форму. Здесь нет традиционного сюжета, но есть мир грез и поэзии, где танец словно растворяется в музыке, создавая атмосферу романтической мечтательности.

Во втором отделении зрителей ждет «Шехеразада» – балет, который Михаил Фокин поставил на музыку Николая Римского-Корсакова. Его сценографию создал гениальный художник Лев Бакст, чьи экзотические декорации и костюмы когда-то перевернули представления Европы о театральной эстетике. Восточные краски, напряженная драматургия и чувственная пластика – все это превращает спектакль в завораживающую сказку.

