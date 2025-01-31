Димаш анонсировал выход новой песни

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Венера Баталова
корреспондент

Казахстанский певец Димаш Кудайберген сообщил радостную новость своим поклонникам, передает Kazpravda.kz

Фото: kudaibergenov.dimash

«Дорогие мои! Поздравляю с нашим особенным днем! Поздравляю с годовщиной! Я люблю вас всех! И сегодня, в честь этого случая, я рад объявить о предстоящей премьере новой песни. 7 марта мы выпустим произведение, созданное международной командой авторов песен под руководством всемирно известного композитора и продюсера Вальтера Афанасьева. Песня называется «Любовь еще не закончилась». Надеюсь, вам понравится», - написал народный любимец.

Поклонники со всего мира оставили свои комментарии.

«Спасибо за подарок эту долгожданную песню! Желаю вам года полного счастья, песен и концертов, мы вас любим и ждем в Испании»,  «Дорогой Димаш, ты подарил нам отличную новость»,  «Наконец-то, спасибо большое Димаш, мы любим тебя из Ирака»,  «Я всегда буду доверять тебе, твоему мастерству и твоему таланту. С любовью из Турции»,  «Желаю тебе самого лучшего на свете, молю Бога скоро увидеть тебя на концерте в моей стране Аргентина», - написали под постом поклонники.

#анонс #песня #Димаш

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