Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе, который занимается оказанием помощи пострадавшим от паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: Kazpravda.kz

Центр «Анаға тағзым» в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтеров.

«Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановиться и вернуться к нормальной жизни», - сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.

Для эффективной работы волонтерского движения был создан региональный штаб, где волонтеров разделили на две группы: группу «Автоволонтёры», которая занималась доставкой помощи пострадавшим на автомобилях, и группу, занимающуюся сбором и раздачей гуманитарной помощи.

Благодаря усилиям 8600 волонтеров, работающих круглосуточно с момента начала паводков, удалось оказать значительную помощь пострадавшим.