Димаш Кудайберген выступил на открытии турнира ATP 250 Almaty Open

Фото: Федерация тенниса Казахстана

В Алматы на Almaty Arena прошла церемония открытия масштабного международного соревнования теннисного турнира серии АТР 250 Almaty Open. Хэдлайнером мероприятия выступил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, сообщает Kazpravda.kz

По информации Федерации тенниса Казахстана, в ходе торжественного мероприятия звездный исполнитель спел композиции When I’ve Got You и Weekend, в полной мере отражающие дух тенниса, как уникального вида спорта, сочетающего силу и выносливость с позитивным эмоциональным настроем.

В финале выступления Димаш Кудайберген порадовал зрителей песнями «Ризамын тағдырға» на казахском языке композитора Кайыргали Кожанбаева – первого директора «Актюбинского музыкального колледжа им А. Жубанова».

Напомним, с 13 по 20 октября 2024 года проходит турнир Almaty Open ATP 250. Это соревнование из категории профессиональных теннисных турниров среди мужчин, проходящих в 30 странах мира.

Победа в таком турнире приносит теннисисту 250 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Также ранее стало известно, что 13 и 14 сентября в столице состоялись концерты Димаша Кудайбергена. Зрители и гости Всемирных игр кочевников убрали мусор после его концерта на стадионе «Астана Арена».