В схватке за третье место Шерзод Давлатов одержал досрочную победу над Бахромом Ботуровым из Узбекистана

Фото: НОК

Сборная Казахстана завоевала вторую бронзовую медаль на чемпионате Азии по дзюдо в Бангкоке. Ее команде принес Шерзод Давлатов, ставший третьим в весовой категории до 60 килограммов, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, в схватке за третье место он одержал досрочную победу над узбекистанцем Бахромом Ботуровым.

Также в этой же категории «бронзу» поборолся Нурадиль Альжан. Однако он проиграл Мухаммадсалеху Куватову из Таджикистана.

Ранее третьей на ЧА стала Галия Тынбаева (до 48 кг).