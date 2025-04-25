Казахстанский дзюдоист завоевал «бронзу» на чемпионате Азии в Таиланде
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В схватке за третье место Шерзод Давлатов одержал досрочную победу над Бахромом Ботуровым из Узбекистана
Сборная Казахстана завоевала вторую бронзовую медаль на чемпионате Азии по дзюдо в Бангкоке. Ее команде принес Шерзод Давлатов, ставший третьим в весовой категории до 60 килограммов, сообщает Kazpravda.kz
По информации НОК, в схватке за третье место он одержал досрочную победу над узбекистанцем Бахромом Ботуровым.
Также в этой же категории «бронзу» поборолся Нурадиль Альжан. Однако он проиграл Мухаммадсалеху Куватову из Таджикистана.
Ранее третьей на ЧА стала Галия Тынбаева (до 48 кг).