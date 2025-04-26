Фото: https://www.facebook.com/elenarybakina

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу над канадкой Бьянкой Андрееску (6:3, 6:2), занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Чемпионат.

«Первые матчи всегда непростые. Против Бьянки всегда тяжело. Очень рада, что мне удалось победить. Я всё ещё не в лучшей форме. Очень рада вернуться и провести первый матч в сезоне на грунте. С нетерпением жду следующего матча», — сказала Рыбакина после встречи.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Казахстанская теннисистка выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде Елена Рыбакина сразится с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.