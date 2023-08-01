Видеокамеры учреждений для детей могут подключить к ЦОУ после ЧП в Караганде

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 30 июля 2023 года в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области массово отравились дети, один из них скончался, шестеро находятся в реанимации.

Закиева выразила соболезнования родителям скончавшегося после отравления ребенка и сообщила о принимаемых мерах.

«Сейчас мы с госорганами прорабатываем подключение камер видеонаблюдения учреждений для детей к ЦОУ и профильному министерству. Осенью в рамках работы в регионах запланировали проверку каждого учреждения для детей», – заявила она.

Также уполномоченный по правам ребёнка высказалась по системным вопросам.

«Необходимо рассмотреть вопрос качества подготовки специалистов, их уровень, а также повышение зарплат. Необходимо пересмотреть нормативы питания детей, а также ужесточить требования. С профильным министерством мы также будем проводить работу и по этим вопросам», – сказала Закиева.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что после ЧП с массовым отравлением детей заведено уголовное дело. ГП проведет комплексную проверку всех учреждений по стране, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям.