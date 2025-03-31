Он заработал 125 рейтинговых очков, 28 400 долларов США призовых и в обновленном рейтинге АТР поднимется на 175-е место

Фото: ФТК

В финале Дмитрий одолел первого сеянного турнира, финалиста ATP 250 Astana Open 2021, австралийца Джеймса Дакворта (95 ATP) со счётом 1:6, 6:2, 6:4, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

На корте теннисисты провели 1 час и 47 минут. За это время Попко сделал восемь подач навылет и реализовал три брейк-поинта из шести.

28-летний казахстанец выиграл первый турнир серии ATP Challenger 125 в сезоне и второй в карьере. Он заработал 125 рейтинговых очков, 28,400 долларов США призовых и в обновленном рейтинге АТР поднимется на 175-е место, отметили в федерации.