Дни казахского кино проходят в Москве

В программу вошли одни из ярких работ казахстанских режиссеров за последние годы

Фото: Посольство РК в РФ

В павильоне «Казахстан» на ВДНХ начались показы казахстанских фильмов под названием «Синтез Азии и Европы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Посольство Казахстана в России

Как отметил на церемонии открытия посол Казахстана в России Даурен Абаев, мероприятие имеет огромное значение в контексте активного взаимодействия между Казахстаном и Россией.

«Казахское кино всегда было зеркалом истории, культуры и традиций народа», – сказал он.

Посол выразил уверенность, что Дни казахского кино в России станут доброй ежегодной традицией, а зрители после просмотра фильмов заберут частичку Казахстана в свою душу.

В свою очередь, руководитель Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали рассказал, что этот проект планировался давно, и начался он с Москвы.

«Мы привезли лучшие работы наших режиссеров. Кино – это идеология, воспитание, история. Поэтому я желаю казахстанскому кинематографу новых качественных картин!» – подчеркнул он.

Показы открылись фильмом «Дос-Мукасан» о культовой казахской музыкальной группе.

Далее зрителей ждут следующие ленты:

4 декабря в 15:00, «Боксер» – об олимпийском чемпионе Серике Сапиеве;

4 декабря в 18:00, «Время патриотов» – захватывающий боевик о долге и мужестве;

5 декабря в 15:00, «Операция «Набат» – об операции казахстанских силовиков по освобождению пассажиров автобуса в 1992 году;

5 декабря в 18:00, «Кажымукан» – о жизни выдающегося казахского борца.

Вход на сеансы свободный.