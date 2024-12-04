Дни казахского кино проходят в Москве

В программу вошли одни из ярких работ казахстанских режиссеров за последние годы
В павильоне «Казахстан» на ВДНХ начались показы казахстанских фильмов под названием «Синтез Азии и Европы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Посольство Казахстана в России
Как отметил на церемонии открытия посол Казахстана в России Даурен Абаев, мероприятие имеет огромное значение в контексте активного взаимодействия между Казахстаном и Россией.
«Казахское кино всегда было зеркалом истории, культуры и традиций народа», – сказал он.
Посол выразил уверенность, что Дни казахского кино в России станут доброй ежегодной традицией, а зрители после просмотра фильмов заберут частичку Казахстана в свою душу.
В свою очередь, руководитель Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали рассказал, что этот проект планировался давно, и начался он с Москвы.
«Мы привезли лучшие работы наших режиссеров. Кино – это идеология, воспитание, история. Поэтому я желаю казахстанскому кинематографу новых качественных картин!» – подчеркнул он.
Показы открылись фильмом «Дос-Мукасан» о культовой казахской музыкальной группе.
Далее зрителей ждут следующие ленты:
4 декабря в 15:00, «Боксер» – об олимпийском чемпионе Серике Сапиеве;
4 декабря в 18:00, «Время патриотов» – захватывающий боевик о долге и мужестве;
5 декабря в 15:00, «Операция «Набат» – об операции казахстанских силовиков по освобождению пассажиров автобуса в 1992 году;
5 декабря в 18:00, «Кажымукан» – о жизни выдающегося казахского борца.
Вход на сеансы свободный.