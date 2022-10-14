Добродетель не запачкать клеветой

В Аральском районе Кызылординской области, в сорока километрах к юго-западу от аула Жанакурылыс расположен памятник архитектуры XI века – башня Бегим-ана, возведение которой связано с замечательной и поучительной легендой.

Сооружение это по виду напоминает сторожевую вышку, по сути же это восьмигранная башня с двумя ярусами. Стены, первоначально сделанные из сырца, в настоящее время облицованы керамическим кирпичом. Общая высота башни – 10 м, диаметр в основании – 16 м. Автор неизвес­тен, но необычная форма башни и расположение на возвышенности указывают на ее особое предназначение. Возведена она была в честь Бегим-сулу – дочери провидца Карабуры, сподвижника Ходжи Ахмета Яссауи.

Легенда о Бегим-сулу – одна из самых известных, красивых и трагичных на юге Казахстана. Считается, что Бегим-сулу была необыкновенно хороша. Многие мужчины, увидевшие ее единож­ды, не могли потом забыть красавицу. Многие джигиты просили руки этой чаровницы у ее отца, но она стала супругой Санжар-хана, правителя Жанкента.

Супруги зажили счастливо, однако у них было много завистников. Однажды Санжар-хан отправился со свитой на охоту. Но по пути вспомнил, что забыл дома колпачок для сокола, и отправил домой одного из своих людей.

Увидев несравненную красавицу, посыльный, пораженный красотой Бегим-сулу, потерял сознание. Потом очнулся, но долго еще не мог оторвать глаз от неземной красоты ханской жены и кружил у ее дома. Возвратившись к хану лишь на третий день, этот мужчина оклеветал его жену, сказав, что видел, как из ее покоев выходил незнакомый ему человек. В гневе и ярости Санжар-хан, не слушая клятвы жены в верности, отрубил ей руку и косу и бросил в яму.

Жестокий поступок хана провидец Карабура увидел в вещем сне. Он приехал в дом зятя и дочери и сказал Санжар-хану, что если его жена невиновна, то рука и коса появятся вновь. Наутро изумленный хан увидел, что так и случилось. Он убедился в опрометчивости своего поступка и молил жену о прощении, однако женщина не простила мужу его недоверие к ней. Она превратилась в белого лебедя и поднялась ввысь. Потом камнем упала вниз – почти на берегу Аральского моря. В том самом месте, где ныне возвышается башня, построенная в ее честь.

Безутешный Карабура проклял хана и наслал на его город змей. Вмиг опустевший из-за этого город стал змеиной обителью. Торговые караваны обходили его стороной, птицы не гнездились на его стенах, животные в страхе убегали прочь. Цветущий Жанкент перестал существовать.

Кстати, вокруг башни Бегим-ана протоптана паломницами глубокая колея. Считается, что если обойти башню 12 раз, попоститься и бедным раздать хорошую милостыню, исполнится самая сокровенная мечта любой женщины. И как правило, к башне Бегим-ана приезжают бездетные молодые жены просить о ребеночке.

А второй памятник Бегим-сулу был возведен на аллее Независимости в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области в 2016 году. Композиция представляет собой белоснежный образ Бегим-сулу в полный рост и мраморную стену с барельефом позади нее. Скульп­тура легендарной женщины высотой в пять метров сделана из белого мрамора и установлена на невысоком пьедестале. Наверняка такой цвет для памятника выбран не случайно, ведь он символизирует чистоту, непорочность, добродетель и свет.