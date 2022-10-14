Статьи

Добродетель не запачкать клеветой

Наталья Денисова

В Аральском районе Кызылординской области, в сорока километрах к юго-западу от аула Жанакурылыс расположен памятник архитектуры XI века – башня Бегим-ана, возведение которой связано с замечательной и поучительной легендой.

Сооружение это по виду напоминает сторожевую вышку, по сути же это восьмигранная башня с двумя ярусами. Стены, первоначально сделанные из сырца, в настоящее время облицованы керамическим кирпичом. Общая высота башни – 10 м, диаметр в основании – 16 м. Автор неизвес­тен, но необычная форма башни и расположение на возвышенности указывают на ее особое предназначение. Возведена она была в честь Бегим-сулу – дочери провидца Карабуры, сподвижника Ходжи Ахмета Яссауи.

Легенда о Бегим-сулу – одна из самых известных, красивых и трагичных на юге Казахстана. Считается, что Бегим-сулу была необыкновенно хороша. Многие мужчины, увидевшие ее единож­ды, не могли потом забыть красавицу. Многие джигиты просили руки этой чаровницы у ее отца, но она стала супругой Санжар-хана, правителя Жанкента.

Супруги зажили счастливо, однако у них было много завистников. Однажды Санжар-хан отправился со свитой на охоту. Но по пути вспомнил, что забыл дома колпачок для сокола, и отправил домой одного из своих людей.

Увидев несравненную красавицу, посыльный, пораженный красотой Бегим-сулу, потерял сознание. Потом очнулся, но долго еще не мог оторвать глаз от неземной красоты ханской жены и кружил у ее дома. Возвратившись к хану лишь на третий день, этот мужчина оклеветал его жену, сказав, что видел, как из ее покоев выходил незнакомый ему человек. В гневе и ярости Санжар-хан, не слушая клятвы жены в верности, отрубил ей руку и косу и бросил в яму.

Жестокий поступок хана провидец Карабура увидел в вещем сне. Он приехал в дом зятя и дочери и сказал Санжар-хану, что если его жена невиновна, то рука и коса появятся вновь. Наутро изумленный хан увидел, что так и случилось. Он убедился в опрометчивости своего поступка и молил жену о прощении, однако женщина не простила мужу его недоверие к ней. Она превратилась в белого лебедя и поднялась ввысь. Потом камнем упала вниз – почти на берегу Аральского моря. В том самом месте, где ныне возвышается башня, построенная в ее честь.

Безутешный Карабура проклял хана и наслал на его город змей. Вмиг опустевший из-за этого город стал змеиной обителью. Торговые караваны обходили его стороной, птицы не гнездились на его стенах, животные в страхе убегали прочь. Цветущий Жанкент перестал существовать.

Кстати, вокруг башни Бегим-ана протоптана паломницами глубокая колея. Считается, что если обойти башню 12 раз, попоститься и бедным раздать хорошую милостыню, исполнится самая сокровенная мечта любой женщины. И как правило, к башне Бегим-ана приезжают бездетные молодые жены просить о ребеночке.

А второй памятник Бегим-сулу был возведен на аллее Независимости в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области в 2016 году. Композиция представляет собой белоснежный образ Бегим-сулу в полный рост и мраморную стену с барельефом позади нее. Скульп­тура легендарной женщины высотой в пять метров сделана из белого мрамора и установлена на невысоком пьедестале. Наверняка такой цвет для памятника выбран не случайно, ведь он символизирует чистоту, непорочность, добродетель и свет.

Популярное

Все
Тамара Амельченко – самый взрослый инструктор по йоге в Казах­стане
Она выкладывает на своей страничке в соцсетях столь веселые мини-сюжеты на казахском языке, где сама же и играет главные роли
Истина где-то рядом
Более 70 человек с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном фестивале, прошедшем в Жезказгане.
Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?
Звездная неделя в Астане
Мы – в городе, а город – в нас
«Беркутам» нет равных
Добродетель не запачкать клеветой
Лучшего – детям!
Проекты будущего
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Импульс для нового центра
Мечты сбываются!
Перспективы и основы тюркской интеграции
Природа в огне
Ох уж эти госзакупки
«Бизнес» накрылся
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Несовершеннолетние не смогут снять номер в гостиницах Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Как я училась правильно замуж ходить
Объединиться вокруг прогрессивных реформ
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута Каракат Абден
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»

Читайте также

Статьи
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Статьи
Мы – в городе, а город – в нас
Статьи
Лучшего – детям!
Статьи
«Беркутам» нет равных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]