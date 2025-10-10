На первом этапе ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а группировка освободит всех заложников

Фото: golosameriki.com

В секторе Газа в силу вступило прекращение огня — соответствующее соглашение с ХАМАС одобрено израильским правительством. В рамках первого этапа группировка передаст всех живых заложников, а ЦАХАЛ начнет отвод войск, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Кабинет министров Израиля в ночь на 10 октября утвердил соглашение о перемирии с движением ХАМАС. Именно с этого момента в силу вступает режим прекращения огня.

Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

На первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отведет свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа — к так называемой желтой линии. В ЦАХАЛ заявили, что уже начали оперативную подготовку к реализации соглашения.

«В рамках этого процесса ведется подготовка и составление боевого протокола для перехода к скорректированным линиям развертывания в ближайшее время», — уточнили военные.

По данным агентства Reuters, отвод израильских частей произойдет в течение 24 часов с момента достижения соглашения.

В течение 72 часов после этого ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших. По данным Reuters, процесс будет происходить в два этапа: всех выживших пленников передадут уже в воскресенье или понедельник. При этом для сбора и передачи тел погибших может понадобиться больше времени, сообщили агентству источники в ХАМАС. Издание Times of Israel сообщало в начале октября, что группировке неизвестно местонахождение некоторых тел заложников. Позднее стало известно, что Израиль и международные посредники — США, Египет, Катар и Турция, которая также участвовала в заключительной стадии переговоров, — создадут совместную оперативную группу для поиска останков.

Сейчас в плену группировки остаются 48 человек, лишь 20 из них считаются живыми. Среди погибших — солдат ЦАХАЛ, убитый в Газе еще в 2014 году. В ответ на это Израиль отпустит 1 950 палестинских заключенных, включая 250 отбывающих пожизненный срок.

«За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль выдаст останки 15 погибших жителей Газы», — говорится в плане Трампа. «Сегодня — спустя два года и два дня с начала войны — уже можно говорить о том, что ее конец приближается», — сказал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Согласно плану Трампа, ХАМАС и другие палестинские фракции не будут играть никакой роли в послевоенном управлении сектором Газа — «ни прямо, ни косвенно, ни в каких-либо других форматах».

Управлять эксклавом, согласно плану, будет временное переходное правительство — комитет, состоящий из «аполитичных палестинских технократов» и международных экспертов. Надзор за его деятельностью будет осуществлять новый международный орган — «Совет мира» (Board of Peace) под председательством самого Трампа. В него войдут и другие мировые политики, включая экс-премьера Великобритании Тони Блэра. После того как Палестинская национальная администрация (ПНА), которая контролирует Западный берег, осуществит свое реформирование, к ней перейдет и контроль над Газой. Вслед за этим «могут, наконец, сложиться условия для осуществления реального обретения палестинцами самоопределения и государственности», говорится в плане.

Боевики, сложившие оружие, будут амнистированы. Тем членам группировки, которые захотят покинуть эксклав, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны. Вся террористическая инфраструктура, включая подземные тоннели, будет уничтожена.

«В секторе будет проведен процесс демилитаризации под контролем независимых наблюдателей. Этот процесс будет включать в себя окончательное списание вооружений в рамках согласованной процедуры по их ликвидации, а также программу выкупа оружия и реинтеграции [бывших боевиков], финансируемую международным сообществом. Весь этот процесс будет проверяться независимыми наблюдателями», — говорится в документе.

На последующих этапах в Газе также должны быть развернуты международные «силы стабилизации», которые будут сформированы США совместно с арабскими и другими международными партнерами (о готовности направить своих миротворцев в регион уже заявила Италия).

План Трампа также предусматривает ряд мер по налаживанию гуманитарной и экономической ситуации в секторе Газа, в частности:

- поставки гуманитарной помощи возобновятся в полном объеме;

- будет восстановлена работа больниц и пекарен, в сектор направят специальную технику для разбора завалов;

- группа экспертов подготовит план по экономическому восстановлению Газы на основе «инвестиционных предложений и интересных девелоперских проектов, подготовленных международными группами, действующими из лучших побуждений»;

- будет создана специальная экономическая зона, где будут действовать преференциальные пошлины и условия доступа на рынки.

Несмотря на оптимизм американских и израильских властей, нынешние договоренности касаются исключительно первой фазы перемирия — частичного отвода войск и освобождения заложников. В прошлом стороны уже дважды заключали временное перемирие: с 24 ноября по 1 декабря 2023 года и с 19 января по 18 марта. Тогда были освобождены 105 и 38 заложников соответственно. В рамках предыдущего перемирия также обсуждался переход к полному урегулированию, однако затем конфликт возобновился с новой силой, и со второй половины августа боевые действия распространились на окрестности крупнейшего в эксклаве города — Газы, а затем и на сам населенный пункт.

Катарский телеканал Al-Araby сообщает, что переговоры о реализации следующего этапа перемирия начнутся через день после освобождения заложников.