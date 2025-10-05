По словам президента США, режим перемирия в секторе Газа при согласии ХАМАС с мирным планом введут немедленно. Дональд Трамп заявил, что Израиль согласен с первоначальной линией отвода сил в секторе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Muhammed Selim Korkutata/Anadolu/picture alliance

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу, как только палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС подтвердит согласие на предложенный Белым домом план. Соответствующую запись американский лидер разместил в субботу, 4 октября, в соцсети Truth Social.

"Когда ХАМАС подтвердит, перемирие вступит в силу НЕМЕДЛЕННО, начнется обмен заложниками и заключенными, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к концу этой 3000-ЛЕТНЕЙ КАТАСТРОФЫ", - написал глава Белого дома.

"После переговоров Израиль согласился с первоначальной линией отвода (войск. - Ред.), которую мы показали и о которой сообщили ХАМАС", - утверждает Трамп. Израильская сторона пока не прокомментировала информацию.

Как уточнило издание The Times of Israel, согласно опубликованной Трампом карте, первоначальная линия отвода сил находится примерно в том месте, которое Израиль контролировал до начала крупного наступления на город Газа в сентябре. На тот момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) держала под контролем около 70% территории сектора.

Это означает, что ЦАХАЛ продолжит удерживать позиции в южных районах Газы - Рафахе и Хан-Юнисе - и на большей части северных территорий, а также контролировать буферную зону, добавила газета.