Президент США Дональд Трамп заявил, что видит прогресс на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: UNICEF/Eyad El Baba

«Переговоры успешно продвигаются (...). Есть хорошие шансы на успех», - сказал он в Белом доме, комментируя переговоры по Газе, проходящие в последние дни в Египте.

Трамп не исключил, что лично посетит Ближний Восток в ближайшие дни.

«Есть вероятность, что я сам отправлюсь туда где-то в конце недели. Возможно, я сделаю это в воскресенье», - отметил американский президент.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа.