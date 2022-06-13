Доход от 125 тысяч тенге: фейк о новой программе крупного банка появился в Казнете

Фейк об инвестиционной программе Halyk Bank, благодаря которой якобы можно зарабатывать от 125 тысяч тенге в неделю, распространяют в Сети. Рассылка сопровождается фотографией Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Это фейк. Никакой инвестиционной программы, гарантирующей минимальный доход от 125 000 тенге в неделю, у Halyk Bank нет. Вся информация об актуальных вкладах указана на официальном сайте банка и на его страницах в социальных сетях.

Внимание следует обратить на то, что распространяемая реклама размещена не на официальной странице банка, а в аккаунте с названием KZ Invest 2022. Такой программы в банке нет.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев также никогда не говорил о том, что казахстанские банки могут обеспечить своим вкладчикам еженедельный доход от 125 000 тенге.

Следовательно, рассылка не имеет отношения ни к Halyk Bank, ни к главе государства. Она создана мошенниками, и доверять ей не нужно.