Должен ли парикмахер вернуть деньги за непонравившуюся стрижку?

В департаменте торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области разъяснили права недовольному клиенту салона красоты, передает Kazpravda.kz
По словам актюбинца, парикмахер неправильно подстриг волосы и отказался признать свою ошибку. Поскольку услуги салона стоят недешево, мужчина был сильно расстроен. Он решил прояснить, что может требовать от парикмахера в таком случае.
Согласно закону о защите прав потребителей, клиент должен объяснить конкретные цели оказания услуги и он имеет право получить услугу надлежащего качества, соответствующую этим целям. Также он имеет право в полном объеме возместить вред, причиненный его жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие конструкторских, рецептурных или иных недостатков услуги.
Для этого можно обратиться к парикмахеру с претензией о добровольном возмещении недостатков оказанной услуги. Претензия вручается исполнителю нарочно либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо по адресу электронной почты исполнителя.
– Исполнитель обязан в течение 10 календарных дней со дня получения претензии представить мотивированный письменный ответ. Если он не ответил на претензию письменно или отказался устранить нарушения и добровольно возместить причиненный ущерб (вред), а также отказался участвовать в рассмотрении потребительского спора в досудебном порядке, то потребитель вправе обратиться в уполномоченный орган, госорганы, осуществляющие функции в области защиты прав потребителей, и в суд, – сказала главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области Гульзада Алматбаева.