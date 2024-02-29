Должен ли парикмахер вернуть деньги за непонравившуюся стрижку?

фото с сайта Telegraph.co.uk

По словам актюбинца, парикмахер неправильно подстриг волосы и отказался признать свою ошибку. Поскольку услуги салона стоят недешево, мужчина был сильно расстроен. Он решил прояснить, что может требовать от парикмахера в таком случае.

Согласно закону о защите прав потребителей, клиент должен объяснить конкретные цели оказания услуги и он имеет право получить услугу надлежащего качества, соответствующую этим целям. Также он имеет право в полном объеме возместить вред, причиненный его жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие конструкторских, рецептурных или иных недостатков услуги.

Для этого можно обратиться к парикмахеру с претензией о добровольном возмещении недостатков оказанной услуги. Претензия вручается исполнителю нарочно либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо по адресу электронной почты исполнителя.