Наследие ботайской культуры представили в Костанайской области

Фото: МКИ

В Костанае в рамках празднования 147-летия города прошла выездная выставка «Ботай – культура Великой степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ



В экспозицию вошли 139 археологических предметов – изделия из камня, кости и керамики. Также посетителям представили тематические художественные работы и макет древнего поселения.



Гости выставки познакомились с бытом, ремеслами и культурой населения эпохи энеолита, а также с историей одомашнивания лошади. Археологические материалы позволили подробнее раскрыть значение этого наследия в истории Великой степи.

Выставку также посетили зарубежные специалисты, занимающиеся изучением древних культур. В рамках программы прошли мастер-классы, познавательные и культурные мероприятия, посвященные истории и археологическому наследию Казахстана.