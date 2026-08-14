Наследие ботайской культуры представили в Костанайской области

Культура
Дана Аменова
корреспондент

Выставку также посетили зарубежные специалисты

Фото: МКИ

В Костанае в рамках празднования 147-летия города прошла выездная выставка «Ботай – культура Великой степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В экспозицию вошли 139 археологических предметов – изделия из камня, кости и керамики. Также посетителям представили тематические художественные работы и макет древнего поселения.

Гости выставки познакомились с бытом, ремеслами и культурой населения эпохи энеолита, а также с историей одомашнивания лошади. Археологические материалы позволили подробнее раскрыть значение этого наследия в истории Великой степи.

Выставку также посетили зарубежные специалисты, занимающиеся изучением древних культур. В рамках программы прошли мастер-классы, познавательные и культурные мероприятия, посвященные истории и археологическому наследию Казахстана.

 

#культура #Костанайская область #Ботай #МКИ

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