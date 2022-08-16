Дорогу молодым

Активная молодежь в возрасте от 18 до 28 лет сможет пройти стажировку в странах СНГ. Кандидатов будут выявлять путем конкурсного отбора. Победители станут членами Клуба молодых лидеров и отправятся на стажировку в неправительственные организации и объекты социального предпринимательства. Расходы на проезд и проживание берет на себя общественный фонд «Содружество молодых лидеров «Бекен».

Руководитель общественного фонда Манарбек Ержан на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области рассказал, что подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.mangystauzhastary.kz. Там же можно заполнить заявки и мотивационное эссе.

На сайте также представлена вся информация о жизни молодежи Мангистауской области, о предстоящих конкурсах, разыгрываемых грантах, вакансиях и так далее.