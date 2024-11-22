Достать до «звезды»: сколько просят артисты за новогодние корпоративы

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

Гонорары популярных певцов зависят от многих факторов

Фото: личный архив Бакытжана Жунусбекова

Совсем скоро для артистов начинается период так называмого «новогоднего чеса», который предоставляет им возможность быстро заработать деньги на народной любви к праздничным развлечениям, сообщает Kazpravda.kz 

Как оказалось, популярность артистов напрямую влияет на количество заказов: востребованные исполнители получают больше предложений. За последние годы заказчики стали более ориентироваться на оригинальность и индивидуальность выступлений. За последние годы вкусы аудитории стали более разнообразными, так за определенную плату поклонники могут испытать радость от встречи с прославленными певцами и потанцевать под проверенные временем хиты.

В этом плане казахстанский шоу-бизнес активно развивается, быстро адаптируясь к современным тенденциям с акцентом на цифровые платформы и социальные сети. Так, востребованными становятся артисты, которые предлагают уникальный контент и активно взаимодействуют с фанатами.

В последние годы наблюдается рост популярности молодых артистов и групп, которые предлагают свежие идеи и креативные подходы. Среди заказчиков пользуются спросом звезды, которые умеют создавать уникальные шоу и предлагать оригинальные концепции.

За деньги – да!                

Цена на корпоративные выступления формируется на основе известности артиста, его репертуара, продолжительности выступления и локации. Обычно также учитываются расходы на бытовой и технические райдеры.  Здесь при динамичности и разнообразии ценится уникальность и креативность в подходе к организации корпоративных выступлений. Важно учитывать все эти аспекты при формировании бюджета.

По словам руководителя ивент-агенства Бакытжана Жунусбекова, за выступление группы «Ирина Кайратовна» придется выложить примерно от 25 до 35 млн тенге.

Любимец девушек Sadraddin споет свои романтичные песни за 12-15 млн тенге. Основоположники музыкального направления группа Q-pop – группа Ninety One готовы поздравить казахстанцев с праздником за примерно за 13 млн тенге.

Покорители чартов Мирас Жугунусов и Say Mo порадуют публику 5-7 миллионов тенге. Появление исполнителя хита «Алматы түні» Кайрата Нуртаса обойдется меломанам почти в 5 миллионов тенге. «Казахский Юрий Шатунов» Jazz Dauren, взорвавший интернет своей песней «Дарите женщинам цветы» примет участие в мероприятии за 3 миллиона тенге. 

Если казахстанские артисты больше знакомы с местной аудиторией и ее предпочтениями, то зарубежные звезды могут привлекать более разнообразную аудиторию, что требует учета различных вкусов и ожиданий.

Часто отечественные певцы получают более доступные гонорары, что упрощает бюджетирование. Расценки на выступления иностранцев стоят в разы дороже. Примерно за 20 тысяч евро можно воочию увидеть перфоманс от Fly project,  Morandi, Ace of Base, Bad boys blue,  Secret service,  2 Unlimired, Haddaway, Dr Alban, Culture beat и Sandra.

Как правило, общение с мировыми звездами происходит дистанционно, что требует точности и внимания к каждому пункту договора. Они тщательно отслеживают логистику, включая визы, перелеты и места проживания. С администрацией местных певцов легче провести личные встречи и переговоры и проще обсудить вопросы, касающиеся транспорта и размещения внутри страны.

Такие существенные различия показывают, что необходимо проявлять гибкость, уметь быстро адаптироваться, быть внимательным к мельчайшим деталям, чтобы избежать проблем и обеспечить успешное проведение развлекательных мероприятий. Форс-мажоры могут возникнуть из-за задержки авиарейсов, проблем со здоровьем артистов или технических неполадок. Тщательная подготовка и продуманный план «Б» помогают минимизировать риски и успешно провести мероприятие.

Звездные капризы

Райдеры артистов в преддверии декабрьских праздников становятся более требовательными в части технического оборудования и декораций. Это связано с повышенным вниманием к созданию сказочной и волшебной атмосферы.

Переговоры с менеджерами артистов требуют тщательной подготовки: нужно учитывать бюджет мероприятие, формат мероприятия и предпочтения заказчиков. Важно иметь четкое понимание условий сотрудничества и ожиданий обеих сторон.

«В нашей практике были случаи выполнения необычных условий, таких как специальное оборудование или эксклюзивные блюда, что всегда добавляет элемент неожиданности. Например, команда российского певца Алексея Чумакова указывает в райдере артиста редкий цветок, чтобы проверить насколько внимательно прочитан документ. Однажды был курьезный случай, когда у заказчика не получилось сделать фото с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, так как он после выступления сразу ушел в номер и объявил, что восстанавливается после косметологической процедуры с золотыми нитями», – пояснил Бакытжан Жунусбеков.

Из своей практики собеседник вспоминает, что селебрити Алексей Воробьев Стас Пьеха, Мустафа Сандал, не смотря на звездный статус при общении оказались простыми и отзывчивыми людьми. К слову, с Алексеем Воробьевым однажды удалось договорится, чтобы он приехал один без команды и его песенный репертуар отыграла алматинская группа. 

Местный рынок индустрии шоу-бизнеса отличается разнообразием культур и языков, что требует индивидуального подхода к каждому мероприятию. В целом казахстанские организаторы корпоративных мероприятий стали более активными в поиске новых возможностей для сотрудничества внутри страны и за ее пределами.

Кроме того, частые приезды российских звезд создали более конкурентную среду для казахстанских артистов. Это мотивирует их повышать уровень профессионализма и искать новые способы завоевания зрительской аудитории.

Таким способом увеличивается конкуренция, которая подталкивает исполнителей к более активному продвижению и созданию оригинального контента. Изменившаяся геополитическая ситуация повлияла на культурную среду: вырос интерес к локальным артистам, а также появилось больше возможностей для коллабораций внутри страны, что способствовало развитию местного контента.

#праздники #шоу-бизнес #Новый год #корпоративы #«звезда»

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