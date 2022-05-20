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Достойный пример
Нуржан Манасулы, Жамбылская область

Тамила Магомадова мечтает стать преподавателем казахского языка.

Тамила, свободно владеющая не только родным чеченским, но и государственным языком, питает к лингвистике особое уважение. Школьница считает, что именно знание языка помогает наладить отношения с другими людьми.

В ее семье всегда учили уважать язык и культуру других этносов, доброжелательно относиться к представителям любых народностей. В этом большая заслуга мамы Хазман, которая воспитывает четверых детей. А вот потребность быть активной, находиться в гуще событий у Тамилы от отца, покойного Мавсара, который был одним из самых деятельных и отзывчивых жителей села Коныртобе Жетытобинского сельского округа.

Удивительный мир языка Абая школьница открыла для себя в 2012 году, когда пошла в подготовительную группу средней школы имени Героя Советского Союза Дмитрия Пахомова в родном селе. В настоящее время девушка успешно учится в 9-м классе и продолжает постигать государственный язык. Помимо школьных занятий, в изучении ей помогает чтение книг, в том числе произведения казахских поэтов и прозаиков. Она уже прочитала «Қара сөздер» великого мыслителя Абая Кунанбае­ва, «Ай мен Айша» народного писате­ля Шерхана Муртазы, а также стихотворения известных акынов Жамбыла Жабаева и Куляш Ахметовой.

– Глубокое уважение к казахскому языку мне привили в семье. Дело в том, что у родителей всегда был к нему особый интерес. Сегодня большинство соседей, одноклассников и друзей – казахи. Наверное, еще и поэтому говорить на языке Абая для меня не составляет большого труда, – призналась Тамила. – Тем более что в школе мы изучаем все предметы только на государственном языке. Казахский сегодня занимает важное место в моей жизни, ведь он красивый, живой и богатый. И освоить его, говорить и писать на нем не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Тамила ежегодно участвует в районных предметных олимпиадах и уже не раз занимала призовые места. В копилке ее достижений – грамоты за участие в конкурсе «Народный герой», посвященном 110-летию легендарного Бауыржана Момышулы, и творческом сос­тязании «Песни Жамбыла», приуроченном 175-летию великого акына. Кроме того, она завоевала первое место в конкурсе среди представителей этносов «Народности разные – язык один», а сочинение на тему «Язык – золотой ключик к дружбе» признано лучшим. В прошлом году Тамила Магомадова одержала громкую победу на республиканском конкурсе «Мың бала» («Тысяча детей») в номинации «Өнер алды – қызыл тіл» («Путь к творчеству – крас­норечие»).

– Этот конкурс был одним из самых впечатляющих событий в моей жизни. Он запомнился мне как первый шаг к большим достижениям в изучении языка. Мой педагог и классный руководитель Макпал Мукашева, учитель казахского языка и литературы, очень много сделала для того, чтобы я прошла районный и областной этапы конкурса и победила. Каждый день после школы она проверяла уровень моей подготовки и давала советы, – рассказала Тамила. – На церемонию награждения победителей в столицу страны мы поехали вместе, а потом гуляли по мегаполису, восторгаясь архитектурой и атмосферой города. Все это вдохновило меня и дальше развиваться, изучать язык и состязаться с другими его знатоками и ценителями.

В настоящее время девушка задумывается о выборе будущей профессии и все больше склоняется к тому, чтобы стать преподавателем казахского языка и быть похожей на любимую учительницу.

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