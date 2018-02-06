Центр оказания госуслуг открылся в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

Основная задача центра – работа по принципу «одного окна», обеспечение граждан доступными и качественными государственными услугами.

При этом в центре будут работать как сотрудники ЦОНа, так и представители АДГСПК, которые смогут проконсультировать любого обратившегося по вопросам прохождения государственной службы или поступления на нее, противодействия коррупции, качества оказания государственных услуг, обучения, переподготовки и повышения квалификации в Академии государственного управления при Президенте РК. Здесь же будут оказывать информационную и юридическую помощь по вопросам подготовки документов и защиты гражданских прав.

По сведениям пресс-службы ведомства, центр будет работать на основе лучшей мировой прак­тики: безбарьерное обслуживание, сервисы бронирования очереди, помощь психолога. На основе оценки результативности его работы и постоянного спроса со стороны граждан агентством планируется открытие подобных учреждений во всех областных центрах страны.