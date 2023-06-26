Стали известны подробности по делу выпрыгнувшей из окна карагандинки

Разыскивается друг пострадавшей, с которым они вместе снимали квартиру.

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Дело выжившей после падения с четвертого этажа карагандинки заведено по уголовной статье «Доведение до самоубийства», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области, по делу установлены очевидцы. По предварительным данным, карагандинка снимала квартиру со своим другом.

«Установлены его данные, принимаются меры по обнаружению его местонахождения для опроса. Когда девушка выйдет из больницы, будет опрошена, далее будут приняты процессуальные решения», – рассказал пресс-секретарь ДП Бахытжан Кудияров.

Уголовное дело заведено по статье «доведение до самоубийства». В ходе следствия будет установлено, из-за чего девушка спрыгнула, добавили в ДП.

Ранее сообщалось, что 27-летняя девушка осталась жива после падения на землю с четвертого этажа. В тяжелом состоянии комы, с диагнозом «ушиб головного мозга» она была доставлена в больницу Караганды.