Пенсии, условия труда и газификация: кандидат в Курултай от НПК встретился с рабочими Степногорска

В рамках агитационной работы кандидат в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана Виктор Поднебесный совместно с активистами партии провёл встречу с рабочими Степногорского горно-химического комбината. сообщает Kazpravda.kz

Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый участник смог задать интересующие вопросы и получить разъяснения по ключевым положениям предвыборной программы партии. Особое внимание было уделено вопросам защиты прав трудящегося человека, социальной справедливости и роли государства в обеспечении достойных условий труда.

В ходе выступления Виктор Поднебесный представил приоритеты Народной партии Казахстана, подчеркнув, что в центре программы находятся интересы простого человека труда — рабочих, инженеров, специалистов производственной сферы. Он отметил необходимость усиления социальной защиты работников, повышения уровня безопасности на производстве, а также развития механизмов справедливой оплаты труда.

Отдельный блок обсуждения был посвящён вопросам пенсионного обеспечения. Рабочие поднимали темы возраста выхода на пенсию, достаточности пенсионных выплат и устойчивости накопительной системы. Участники встречи отмечали необходимость пересмотра отдельных параметров пенсионной политики с учётом условий труда на промышленных предприятиях, особенно для работников вредных и тяжёлых производств.

Также в ходе диалога прозвучали вопросы, касающиеся газификации Степногорска. Жители подчеркнули, что этот вопрос напрямую влияет на качество жизни, экологическую ситуацию и развитие города в целом. Представители партии заверили, что тема инфраструктурного развития, включая газификацию, является одной из ключевых в региональной повестке и будет продвигаться на уровне государственных решений.

В завершение встречи Виктор Поднебесный поблагодарил участников за откровенный разговор и подчеркнул, что подобные встречи позволяют формировать реальные, а не декларативные решения, основанные на запросах людей.

Народная партия Казахстана продолжит проведение встреч с трудовыми коллективами по всей стране, делая ставку на прямой диалог и практическую проработку актуальных социальных и экономических вопросов.