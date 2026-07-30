Две трети казахстанцев готовы голосовать за конкретную партию – эксперт КИСИ

Выборы

Большинство казахстанских избирателей готовы участвовать в выборах, при этом две трети граждан готовы голосовать за конкретную политическую партию. Об этом на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» сообщила главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айгуль Забирова.

Фото: КИСИ

По словам эксперта, исследование показало, что половина граждан связывает свои ожидания с сохранением сильного и устойчивого общественного порядка. Еще 38% респондентов рассчитывают на практическое решение проблем граждан, а 26% считают важнейшим элементом политической работы прямое общение представителей партий с населением через встречи и личные приемы.

«В основе электорального выбора сегодня лежат доверие, узнаваемость партий и представление о будущем, а не идеологические различия», – подчеркнула Айгуль Забирова.

Эксперт отметила, что, согласно результатам исследования, казахстанский избиратель сохраняет высокий уровень общественного оптимизма и связывает будущее страны с дальнейшим развитием действующей политической системы – около трех четвертей опрошенных ожидают, что уже через год будут жить лучше. По ее мнению, именно сохранение доверия и способности государства отвечать на общественные запросы станет одним из ключевых факторов успешного развития электоральной модели Казахстана.

Экспертная платформа, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, была посвящена трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, применению искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействию дезинформации, а также современным тенденциям электорального поведения и общественным ожиданиям от политических партий.

 

#выборы #КИСИ #эксперт

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