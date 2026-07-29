Зрители Национальных теледебатов отдали большинство голосов партии «Әділет»

В прямом эфире телеканала Qazaqstan состоялся первый этап Национальных теледебатов, в ходе которого представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предвыборные программы, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/teledebat2026

Перед началом дискуссии участники подписали Хартию этики теледебатов. Затем с помощью цифрового рандомайзера была определена очередность выступлений. Каждому спикеру предоставили по две минуты, чтобы рассказать, с какими целями партия участвует в выборах в Курултай, а также представить ключевые инициативы и приоритетные направления своей программы.

Во втором этапе теледебатов всем участникам были заданы два общих вопроса. На ответ каждому представителю партии также отводилось по две минуты. На первый вопрос участники отвечали в порядке, определенном жеребьевкой, на второй - в обратной последовательности.

Первый вопрос был посвящен развитию человеческого капитала.

В соответствии с новой Конституцией развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено одним из стратегических направлений государственной политики. Участникам предложили ответить, какие законодательные механизмы необходимы для того, чтобы создать в Казахстане условия для работы талантливых специалистов и превратить страну в региональный центр притяжения высококвалифицированных кадров.

Член партии «Әділет» Ренат Бектуров отметил необходимость создания привлекательных условий для возвращения казахстанских специалистов, работающих за рубежом. Представитель партии «Байтақ»Нургуль Кадырбаева выступила с инициативой внедрения Кодекса чести. Член Демократической партии «Ақжол» Олжас Нуралдинов акцентировал внимание на повышении качества образования, модернизации школьных программ и раннем обучении технологиям искусственного интеллекта. Руководитель молодежного крыла Народной партии Казахстана Ислам Сункар подчеркнул, что выпускники вузов должны иметь возможность работать по полученной специальности.

Второй вопрос касался кадрового дефицита в социально значимых профессиях.

Участникам предложили высказать позицию по поводу нехватки врачей, учителей и инженеров, особенно в регионах, а также ответить, возможно ли решить эту проблему только повышением заработной платы или необходима комплексная реформа системы подготовки кадров и их закрепления на местах.

Ренат Бектуров подчеркнул важность расширения программ поддержки молодежи в регионах и создания достойных условий труда, включая конкурентоспособную заработную плату. Заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии ТазабекСамбетбай заявил, что самые высокие зарплаты должны получать врачи и педагоги, а сама система требует комплексных преобразований. Первый заместитель председателя партии «Ауыл» Серик Егизбаев отметил необходимость системных мер по устранению кадрового дефицита в регионах. Представитель партии Respublica Екатерина Смолякова подняла вопрос подготовки специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Третий этап прошел в формате «Лицом к лицу», где представители партий задавали вопросы друг другу.

Первый заместитель председателя партии «Ауыл» Серик Егизбаев поинтересовался у представителя Народной партии Казахстана, почему партия предлагает сократить срок обязательной отработки молодых специалистов.



В ответ Ислам Сункар заявил:

«Если человек получил образование по определенной специальности, он должен работать именно по своей профессии. Государственные средства, направляемые на подготовку кадров, должны работать на развитие реального сектора экономики. Каждый выпускник должен приносить пользу экономике страны».

Нургуль Кадырбаева адресовала свой вопрос партии «Ауыл», спросив, каким образом можно эффективно решать проблемы села, находясь в городе.

Серик Егизбаев ответил, что все 69 кандидатов партии являются выходцами из сельской местности, хорошо знают жизнь аула, а каждый второй кандидат продолжает работать на селе. По его словам, именно понимание реальных проблем позволяет вырабатывать эффективные решения, что отражено в предвыборной программе партии.

Ренат Бектуров задал вопрос партии Respublica о мерах по повышению престижа рабочих и инженерных профессий.

Екатерина Смолякова отметила, что партия последовательно поддерживает предпринимательство и человека труда, а также напомнила о реализованных законодательных инициативах.

"Мы добились снижения ставки кредитования для сельских предпринимателей с 12 до 6 процентов. При обсуждении нового Налогового кодекса нам удалось снизить предлагаемую налоговую ставку с 20 до 16 процентов. Кроме того, именно наша партия выступила инициатором внедрения автолизинга для физических лиц", - сказала она.

Заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии Тазабек Самбетбай спросил представителя партии «Ақжол», какие системные меры партия предлагает для решения проблемы безработицы.

Олжас Нуралдинов ответил, что основой политики партии является развитие малого и среднего бизнеса.

"Если государство будет эффективно поддерживать предпринимательство, бизнес создаст новые рабочие места, а значит, будет снижаться и уровень безработицы", - отметил он.

В свою очередь Олжас Нуралдинов обратился с вопросом к партии «Әділет» о последствиях внедрения искусственного интеллекта в государственное управление. Ренат Бектуров подчеркнул, что искусственный интеллект не следует воспринимать как угрозу.

"Появятся новые профессии и новые возможности для трудоустройства. Главное, что цифровые технологии сделают государственные услуги более эффективными и повысят производительность экономики. Молодые специалисты смогут реализовать себя в новых сферах, связанных с развитием искусственного интеллекта", - заявил он.

Представитель Народной партии Казахстана Ислам Сункар обратился с вопросом к партии «ОСДП», поинтересовавшись эффективностью перехода на четырехдневную рабочую неделю. Тазабек Самбетбай отметил, что эта инициатива основана на реальном международном опыте.

По его словам, сегодня существуют все необходимые условия для внедрения четырехдневной рабочей недели. Подобная практика уже доказала свою эффективность в ряде европейских стран, а в Казахстане около двух миллионов человек успешно работают в дистанционном формате.

В целом участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, корректную политическую дискуссию и содержательную аргументацию, опираясь как на положения своих предвыборных программ, так и на уже реализованные законодательные инициативы.

Теледебаты проходят в прямом эфире под общей темой «Будущее Казахстана - человеческий капитал». В них участвуют представители партий «Әділет», «Ауыл», Respublica, Народной партии Казахстана, «Байтақ», «Ақжол» и Общенациональной социал-демократической партии.

Зрители могут оценить выступления участников, перейдя по QR-коду на экране и приняв участие в онлайн-голосовании. Опрос по заказу Телерадиокорпорации «Казахстан» проводит Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», аккредитованная Центральной избирательной комиссией.

По промежуточным итогам голосования свои голоса отдали 15 876 человек.

Результаты распределились следующим образом:

«Әділет» - 66,1%;

Общенациональная социал-демократическая партия - 2,8%;

«Байтак» - 0,3%;

Народная партия Казахстана - 8,2%;

«Ауыл» - 2%;

«Ак жол» - 13,1%;

Respublica - 7,1%;

«Никто не понравился» - 0,4%.

Во время прямого эфира продолжается прием вопросов от зрителей через социальные сети. На данный момент тематика обращений распределилась следующим образом: социальная сфера - 40,37%, экономика - 19,27%, культура - 16,51%, политика - 13,76%, экология - 10,09%.

Трансляции:

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