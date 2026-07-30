Семь партий, один эфир и первый политический экзамен предвыборной кампании

Жребий, Хартия этики и один открытый микрофон на всех – так выглядел главный политический вечер недели, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предвыборная гонка вступила в фазу, когда программные тезисы партий проверяются уже в прямом эфире. Вчера на телеканале Qazaqstan прошли национальные дебаты с участием всех семи партий, претендующих на места в Курултае, событие, которое задало тон всей избирательной неделе вместе с насыщенным графиком встреч с избирателями.

Правила игры: честность по жребию

Организаторы дебатов заранее сняли главный вопрос любой публичной дискуссии – вопрос о равных условиях. Перед началом эфира представители партий подписали Хартию этики, обязавшись вести полемику без перехода на личности. Очередность выступлений определял генератор случайных чисел буквально за несколько минут до начала эфира, на глазах у участников. Жребий выстроил порядок так: «Ауыл», «Байтақ», «Әділет», ОСДП, «Ақжол», Respublica и Народная партия Казахстана.

В студии алматинского медиацентра сошлись два регистра: атмосфера прямого эфира – камеры, ведущие, эксперты и живая энергия зала, где сторонники каждой партии пришли поддержать своих кандидатов.

Человеческий капитал как главное поле боя

Модераторы вынесли в центр дискуссии тему, которая касается каждого избирателя напрямую: развитие человеческого капитала – образование, социальная поддержка, перспективы для молодежи, подготовка кадров для экономики будущего. Партии не просто зачитывали программы, они спорили, чей рецепт работает лучше, и не стеснялись сравнивать свои подходы с позициями соседей по студии.

«Ауыл» открыла дебаты темой села. По словам представителя партии, Серика Егизбаева, сильное государство начинается с устойчивых регионов, а значит с сельской квоты для абитуриентов, помощи с трудоустройством и жильем для тех, кто готов остаться работать на земле.

«Байтақ» неожиданно развернула тему человеческого капитала через экологию. Нургуль Кадырбаева утверждала, что здоровье общества – это прямое следствие состояния окружающей среды, а значит, экологическая культура должна закладываться в воспитание нового поколения так же системно, как грамотность.

«Әділет» вышла с самым напористым блоком – образование, наука, кадры для IT. Ренат Бектуров сделал ставку на инвестиции в знания и специалистов как на главный источник роста страны и, по общему впечатлению зала и итогам зрительского голосования, именно эта аргументация прозвучала убедительнее остальных.

ОСДП увела разговор в сторону социальной справедливости. Тазабек Самбетбай говорил о защите трудовых прав, доходах учителей, врачей и ученых, настаивая, что экономический рост без решения социальных вопросов попросту невозможен.

Партия «Ақжол» сделала акцент на предпринимательском потенциале. Олжас Нуралдинов говорил о том, чтобы у молодежи была возможность реализовать идеи независимо от региона проживания.

Respublica ответила технологической повесткой – цифровизация экономики, подготовка нового поколения специалистов, поддержка тех, кто готов запускать собственные проекты.

Народная партия Казахстана закрыла круг выступлений темой социальной защиты: доступное образование и медицина, активная роль государства в поддержке граждан.

При всей остроте отдельных реплик, дебаты обошлись без резкой риторики. Участники спорили об идеях, а не переходили на личности. Именно этот баланс уверенности и сдержанности и выделил на общем фоне «Әділет».

Голос зрителя: 21 334 мнения за один вечер

Дебаты стали не только площадкой для партий, но и первым по-настоящему массовым замером зрительских симпатий в этой кампании. Через QR-код в эфире свой голос отдали 21 334 человека. Опрос по заказу телерадиокорпорации «Казахстан» провела аккредитованная при ЦИК ассоциация «Институт демократии».

По результатам опроса «Әділет» получила 67,1% голосов зрителей. Дальше расположились «Ақжол» (9,9%), Народная партия Казахстана (8,2%), «Ауыл» (5,4%), Respublica (4,3%), ОСДП (2,2%) и «Байтақ» (2,1%); а 0,8% зрителей заявили, что выступление ни одной партии их не убедило.

Показательна и структура вопросов, которые зрители присылали через соцсети во время эфира: 40,37% касались социальной повестки, 19,27% экономики, 16,51% культуры, 13,76% политики и 10,09% экологии. Аудиторию прежде всего интересовало качество жизни и социальная защита и именно эти темы задавали ритм всему вечеру.

Параллельно: диалог на местах продолжается

Пока в студии шли дебаты, кампания на местах не останавливалась. «Әділет» встречалась с металлургами, врачами, спортсменами, аграриямии жителями областей Ұлытау и Акмола, обсуждая поддержку отечественных производителей и продовольственную безопасность.

ОСДП говорила с гражданами о занятости, образовании и медицине. «Байтақ» продвигала экологическую повестку, а именно переработку отходов и зеленую экономику. Народная партия Казахстана предложила изменить систему медико-социальной экспертизы для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. «Ауыл» продолжила диалог с сельскими районами, «Ақжол» с предпринимателями и малым бизнесом, а Respublica обсуждала модернизацию производства и поддержку молодежных инициатив.

При этом не обошлась повестка дня и без очередного витка межпартийной полемики. «Ақжол» продолжила публичную дискуссию с Respublica, поставив под сомнение один из пунктов предвыборной программы партии. На этот раз предметом критики стало предложение Respublica об обязательном подключении банков к антифрод-центру. По мнению представителя «Ақжол» Юрия Ли, партия предлагает избирателям поддержать меру, которая уже реализована в рамках действующего законодательства, что стало очередным аргументом в продолжающейся борьбе за правый электорат.

Но именно вчерашний эфир стал моментом, где программы партий впервые прозвучали не по отдельности, а в прямом сопоставлении друг с другом и показали избирателю, чем на самом деле отличаются семь предложенных версий будущего Казахстана.