Дождь и мокрый снег – погода на 12-14 сентября в Казахстане
96
Хасенова Багдат
выпускающий редактор
РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на ближайшие 3 дня, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
На северо-западе небольшое повышение температуры воздуха днем от 13-23 до 15-25 тепла, на севере от 10-15 до 12-17 тепла, в центре от 10-23 до 12-23 тепла. Оновной фон температуры воздуха на западе днем 18-25 тепла, на юге 22-30 тепла, на юго-востоке страны 18-27, в горных районах 7-12 тепла.