Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Погода
1031

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 9-10 июля на севере, 10 июля на северо-западе, юге, юго-востоке РК – сильные дожди, град, шквал.

Лишь на западе республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков, отметили в метеослужбе.

По республике ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере республики ожидается туман.

9-10 июля днем на западе, юго-западе республики ожидается сильная жара 35-41 градус, на северо-западе 35-38 градусов. В северных регионах ночью ожидается 7-15, днем 20-27 тепла. На юге, юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температур. В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидается.

#прогноз #ветер #дожди #гроза

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
А дома лучше!
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Более 2 тыс. человек погибли от жары в Европе
Сильная жара накроет Казахстан
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
На Польшу обрушился мощный шторм

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]