Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 9-10 июля на севере, 10 июля на северо-западе, юге, юго-востоке РК – сильные дожди, град, шквал.

Лишь на западе республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков, отметили в метеослужбе.

По республике ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере республики ожидается туман.

9-10 июля днем на западе, юго-западе республики ожидается сильная жара 35-41 градус, на северо-западе 35-38 градусов. В северных регионах ночью ожидается 7-15, днем 20-27 тепла. На юге, юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температур. В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидается.